印女寫信「求總統賜死」！遭丈夫友、繼子性侵墮胎　警局吃案逼垮

▲印度一名婦人寫信給總統，請求總統讓她安樂死。（示意圖／CFP）

記者趙蔡州／綜合報導

印度北方邦一名30歲婦女日前寫信給總統慕爾穆（Draupadi Murmu），內容提到她被繼子、丈夫的朋友性侵數個月，甚至因此被迫墮胎，就算報警，警察卻遲遲沒有作為，她認為已經掙扎夠久了，未來不會有任何「正義」出現，請求總統允許她安樂死。

根據印度ABP News報導，這位30歲女子表示，她三年前嫁給了現任55歲丈夫，直到今年4月起繼子不斷性侵她，更警告她若曝光事件，後果將非常嚴重，促使她保持沉默，後來她被繼子性侵到懷孕，繼子知情後竟毆打她的肚子，接著強拉她到醫院進行墮胎。

她進一步透露，她今年7月18日被帶到丈夫朋友的農場，在農場內被親戚和2名同夥性侵，這次她受不了決定報警，不料遭警局完全無視，她只好直接到法院提告，法院下令警局提交調查報告，儘管報告中記載她的丈夫、繼子及其他3人涉犯性侵、傷害及恐嚇等罪，卻沒有任何遭到逮捕。

她感嘆，在接下來的日子中，她不斷收到死亡威脅，警告她在案情上保持沉默，讓她對案子失去了希望，決定寫信給慕爾穆總統，請求總統允許她安樂死。她在信中寫著「我已經掙扎得夠久了，我不認為我會得到任何正義，所以，我想在您（總統）的允許下，結束我的生命」。

對此，北方邦Puranpur警察局長帕布（Dinesh Kumar Prabhu）表示，這是一起複雜的事情，涉及多層次的事實和證據，我們正在進行公正的調查，並很快就會有結果，之後就會採取相應的行動。

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