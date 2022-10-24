　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

印女寫信「求總統賜死」！遭丈夫友、繼子性侵墮胎　警局吃案逼垮

▲桃園市林姓男子去年4月佯稱幫女子介紹工作與看宿舍等藉口，卻趁機誘騙住處強制襲胸與撫摸下體，最後硬上性侵得逞。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲印度一名婦人寫信給總統，請求總統讓她安樂死。（示意圖／CFP）

記者趙蔡州／綜合報導

印度北方邦一名30歲婦女日前寫信給總統慕爾穆（Draupadi Murmu），內容提到她被繼子、丈夫的朋友性侵數個月，甚至因此被迫墮胎，就算報警，警察卻遲遲沒有作為，她認為已經掙扎夠久了，未來不會有任何「正義」出現，請求總統允許她安樂死。

根據印度ABP News報導，這位30歲女子表示，她三年前嫁給了現任55歲丈夫，直到今年4月起繼子不斷性侵她，更警告她若曝光事件，後果將非常嚴重，促使她保持沉默，後來她被繼子性侵到懷孕，繼子知情後竟毆打她的肚子，接著強拉她到醫院進行墮胎。

她進一步透露，她今年7月18日被帶到丈夫朋友的農場，在農場內被親戚和2名同夥性侵，這次她受不了決定報警，不料遭警局完全無視，她只好直接到法院提告，法院下令警局提交調查報告，儘管報告中記載她的丈夫、繼子及其他3人涉犯性侵、傷害及恐嚇等罪，卻沒有任何遭到逮捕。

她感嘆，在接下來的日子中，她不斷收到死亡威脅，警告她在案情上保持沉默，讓她對案子失去了希望，決定寫信給慕爾穆總統，請求總統允許她安樂死。她在信中寫著「我已經掙扎得夠久了，我不認為我會得到任何正義，所以，我想在您（總統）的允許下，結束我的生命」。

對此，北方邦Puranpur警察局長帕布（Dinesh Kumar Prabhu）表示，這是一起複雜的事情，涉及多層次的事實和證據，我們正在進行公正的調查，並很快就會有結果，之後就會採取相應的行動。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►化妝助攻神器！LED高清日光化妝鏡1280元

ET快訊
戀愛時最會吃醋的3大星座！Top 1佔有慾超強

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

印女寫信「求總統賜死」！遭丈夫友、繼子性侵墮胎　警局吃案逼垮

快訊／大韓航空證實降落3次「衝出跑道」　民聽巨響：很多尖叫聲

快訊／大韓航空客機降落宿霧機場「衝出跑道」　傷亡調查中

日學者：中國持續對台施壓　但難立即武力犯台

寶寶喝母乳突然嗆到　媽媽一看「嘴裡竟然有乳頭」

俄羅斯Su-30戰機墜毀民宅「2飛行員喪生」　6天內連續2起墜機

印尼泡麵農藥超標　台灣今年7月才「銷毀4噸」快檢查製造日期

男輸血疑被注射「果汁」後死亡　院方：血袋是家屬買的

印度裁定Google「Android系統」壟斷　判罰1.6億美元

加拿大擬令網路平台分潤　臉書揚言封鎖新聞內容

金鐘57／曾寶儀主持6大亮點「堪比小金馬」　「史上最強開場」高質感！串場藏洋蔥

膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

金鐘57／《華燈》光女團VS蔡淑臻.陳庭妮　吳慷仁.邵雨薇「紅毯隔空放閃♥」

謝盈萱封后下跪道歉《四樓》導演　期待合作楊謹華：很強的演員！

謝盈萱飆「FXXK」社死現場XD　陳嘉玲上身...後台懊惱賠罪

楊謹華7度槓龜「出場還跌倒」老公抱抱　林心如認失落..嘆：我們不夠好嗎？

曾國城虧蔡尚樺：把北半球搞成那樣！　曝金鐘超時主因「尊重每位得獎者」

郭子乾模仿柯文哲：5男被1女幹掉XD　温昇豪錯失男主角「有小小的挫折」

姚元浩「卡式爐煮玻璃碗」爆炸　鬼鬼暴怒：你不要當主廚！

小S進場就瞪黃子佼「失望沒得獎」　造型被說輸曾寶儀：只是件黃洋裝

印女寫信「求總統賜死」！遭丈夫友、繼子性侵墮胎　警局吃案逼垮

快訊／大韓航空證實降落3次「衝出跑道」　民聽巨響：很多尖叫聲

快訊／大韓航空客機降落宿霧機場「衝出跑道」　傷亡調查中

日學者：中國持續對台施壓　但難立即武力犯台

寶寶喝母乳突然嗆到　媽媽一看「嘴裡竟然有乳頭」

俄羅斯Su-30戰機墜毀民宅「2飛行員喪生」　6天內連續2起墜機

印尼泡麵農藥超標　台灣今年7月才「銷毀4噸」快檢查製造日期

男輸血疑被注射「果汁」後死亡　院方：血袋是家屬買的

印度裁定Google「Android系統」壟斷　判罰1.6億美元

加拿大擬令網路平台分潤　臉書揚言封鎖新聞內容

測速照相也欺敵！駕駛轉頭一看傻住「雞排咧」　釣出一排神回覆

新娘「歸寧宴消失」閨蜜一看傻眼！　夫嘆：她只是抽空結了個婚

印女寫信「求總統賜死」！遭丈夫友、繼子性侵墮胎　警局吃案逼垮

快訊／大韓航空證實降落3次「衝出跑道」　民聽巨響：很多尖叫聲

快訊／大韓航空客機降落宿霧機場「衝出跑道」　傷亡調查中

台灣基進燒國民黨旗　王浩宇也不挺：別因鳥事被罵到滅黨

影／熟睡被畫八家將臉譜　女友起床氣炸狠瞪男友

澎湖馬拉松補給站「食材超邪惡」！整盤龍蝦吃到爽　參賽者嗨了

陽明山「火山地鳴」紀錄公開！2年2次都在同位置　噴氣口發出聲

日學者：中國持續對台施壓　但難立即武力犯台

2寶爸當街遭爆頭亡！　 女兒近距目擊嚇壞奔逃

國際熱門新聞

韓客機降落宿霧機場　衝出跑道

習近平連任總書記！韓媒驚曝：空氣瞬間窒息

加國台裔女警遇刺亡！男嫌爆是韓裔導演

大韓航空班機衝出跑道　尖叫四起

印尼泡麵農藥超標　台灣今年7月才銷毀4噸

俄羅斯Su-30戰機墜毀民宅　2飛行員喪生

男輸血疑被注射「果汁」後死亡

寶寶喝母乳突嗆到「嘴裡竟有乳頭」

護士獨自上班　遭4人綑綁輪流洩慾

普丁手背「靜脈注射」痕跡　官媒急刪影片

高中生神還原橡膠果實！粉絲喊價1億

「架走胡錦濤」黑衣男身分曝光！

日學者：中國難立即武力犯台

WHO警告：XBB免疫逃脫「史上最強」

更多熱門

相關新聞

護士獨自上班　遭4人綑綁輪流洩慾

護士獨自上班　遭4人綑綁輪流洩慾

印度恰蒂斯加爾邦一名護士21日獨自在衛生中心上班時，被4名嫌犯綑綁集體性侵，甚至拍下過程恐嚇威脅，一旦她報警就會殺了她。目前已有3名男子落網，其中一人只有17歲，第4人仍在逃。

22歲脫褲女「襯衫被扯破」公園哭喊！路人圍觀

22歲脫褲女「襯衫被扯破」公園哭喊！路人圍觀

妻睡樓上…沙龍老闆下樓撿屍女員工

妻睡樓上…沙龍老闆下樓撿屍女員工

色男爬窗舔女下體！落跑留手機變鐵證

色男爬窗舔女下體！落跑留手機變鐵證

20歲女頭部中彈陳屍海灘　控訴遭3男性侵

20歲女頭部中彈陳屍海灘　控訴遭3男性侵

關鍵字：

性侵

讀者迴響

熱門新聞

蔡尚樺324字再發聲哭了！「喬完奶對比照」曝光

韓客機降落宿霧機場　衝出跑道

孫協志唱一半...「前緋聞女友」突衝上台！全場暴動當場臉紅了

便便出現「5狀況」要注意！　當心是腸癌初期

「送媽媽廚餘機」超後悔！他怒：鄰居像蟑螂一直來

今晚18：36進入「霜降」！　4生肖當心血光之災

最會吃醋3星座！ Top 1佔有慾超強

好市多客製化披薩　隱藏服務沒了

男子下蘭潭解魚鈎　反被鈎住身亡

霜降後冷空氣凍探16°C　周末雨變天

上大夜班回家…見男友喝醉「睡了妹妹」

8天特休可換3萬「休假or拿錢」　網友曝答案

不止USB-C接頭！　iPhone 15再爆2大新亮點

弟媳幫忙對發票中千萬！他只拿到2百萬怒告

高雄勞斯勞斯撞MARCH　「健身工廠」創辦人座車

更多

最夯影音

更多
金鐘57／曾寶儀主持6大亮點「堪比小金馬」　「史上最強開場」高質感！串場藏洋蔥

金鐘57／曾寶儀主持6大亮點「堪比小金馬」　「史上最強開場」高質感！串場藏洋蔥
膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

金鐘57／《華燈》光女團VS蔡淑臻.陳庭妮　吳慷仁.邵雨薇「紅毯隔空放閃♥」

金鐘57／《華燈》光女團VS蔡淑臻.陳庭妮　吳慷仁.邵雨薇「紅毯隔空放閃♥」

謝盈萱封后下跪道歉《四樓》導演　期待合作楊謹華：很強的演員！

謝盈萱封后下跪道歉《四樓》導演　期待合作楊謹華：很強的演員！

謝盈萱飆「FXXK」社死現場XD　陳嘉玲上身...後台懊惱賠罪

謝盈萱飆「FXXK」社死現場XD　陳嘉玲上身...後台懊惱賠罪

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面