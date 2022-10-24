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日學者：中國持續對台施壓　但難立即武力犯台

▲▼習近平在二十大連任總書記。（圖／達志影像／美聯社）

▲習近平在二十大連任總書記。（圖／達志影像／美聯社）

中央社

中共20屆一中全會23日選出新一屆領導班子，中國國家主席習近平破例三連任中共總書記，有日本專家分析，中國勢必維持採取對台施壓的路線，但很難立即武力犯台。

日本東京大學教授高原明生、防衛研究所主任研究官山口信治接受日媒採訪，分析今後中國的內政、外交及兩岸關係。

日本每日新聞報導，習近平進入第3任期，實屬罕見，今後如何掌舵，值得關注。高原受訪時表示，習近平皆以自己的親信來鞏固領導班子，成功的抑制了其他的政治勢力，堪稱在權力鬥爭中奪勝，但也反映出以維持目前體制為優先考量的習近平的危機感。

他指出，這是藉由同質化來確立追求安定的家父長體制式的獨裁統制體制。鄧小平以來的改革開放政策所建立的集體領導體制明確的劃下了休止符。

他說，從習近平打壓香港、新疆維吾爾自治區可看出，習近平是以力打壓異己以推動同質化，但這是否真能達成社會的穩定化，是個疑問。習近平的作法正與多元文化共生的概念背道而馳。

山口則指出，領導班子變成了青一色是習近平色彩，形成了有利於習近平推動政策的環境，但政策一旦失敗，就很難轉換方針。亦即，對環境變化的應變力較弱。

今後中國在外交、安全保障方面，對美、日的關係是否有可能改善？高原表示，習近平及預期就任外交最高位子的王毅，今後可能持續目前的路線。中美領袖高峰會談可能11月舉行，或許在台灣問題上加強語氣，說給國內聽。

高原認為，中國擔憂的是美日歐與台灣的關係愈來愈緊密將刺激台獨勢力。中國或許會與美國持續保持競爭，但為了中美關係安定化，也會摸索合作之道。至於對日關係，目前中日兩國都缺乏改善關係的要素。

山口指出，回顧這次中共黨大會，可以看出中國已呈現中長期與美國對立的態勢。中國拉攏新興國家、開發中國家，希望打贏美中之間的各種競爭。

有關緊張升高的兩岸關係，山口研判，中國勢必維持採取對台施壓的路線，但很難立即武力犯台。

他分析指出，美國眾議院議長裴洛西訪台之後，中國實施大規模軍演對台施壓，但也盡量避免變成無法控制的局面，因此不太搧風點火，可能是不希望國內炒熱此問題。

高原表示，這次中共黨大會報告相較於5年前的黨大會雖然語調顯得較嚴厲，但仍堅持和平統一的方針，此政策不變。雖然無法斷言中國武力犯台的可能性是零，但現階段看不出中共有具體增強武力犯台的跡象。

對於中國領導班子的人事安排，高原說，至今的人事安排是看幹部的經歷、經驗，但這次則是看與習近平是否親近。

預期可能當上總理的李強幾無在中央任職的實績，對於國務院的官僚機構是否能發揮領導力，值得關注。若按常委名單排序，趙樂際可能成為中共人民代表大會常委會委員長、王滬寧可能成為人民政治協商會議（政協）主席。

山口表示，原本就預期總理李克強不會留在領導班子，但政協主席汪洋也卸任一事讓他感覺很驚訝。汪洋曾反對習近平所推動的「共同富裕」政策，可能是不獲信任。新的政治局委員當中有多位是熟諳科技的人物，很可能象徵中國今後要致力發展科技，以在競爭中奪勝。

山口說，習近平提拔何衛東擔任中央軍事委員會副主席的這項人事也值得關注。何衛東出身於據點位於福建省的「第31集團軍」（因軍改已廢），在台灣海峽成為軍事焦點之際，習近平選了懂得如何思考作戰方法的人物。

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