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「日本蘭諾衣物芳香豆」賣場社團熱推！限時特價開打　網擔心：民眾熱搶又缺貨

▲▼芳香豆,美式賣場,排隊。（圖／資料照）

▲這幾年爆紅的日本蘭諾衣物芳香豆10/24~11/3在賣場推出折160元的優惠。（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

這幾年爆紅的日本蘭諾衣物芳香豆10/24~11/3在賣場推出折160元的優惠，在各大賣場社團擁有大量好評，推出優惠時每每有搶搬盛況，曾發生首賣幾日就賣到缺貨，或是賣場臨時限購，讓許多來不及購買的死忠粉扼腕。因為知道太夯，賣場推出限時優惠時，網友有默契的發揮即時互助的精神互相通知某店限購或某店備貨充足的即時訊息，讓愛好者可以前往補貨。「想到之前促銷活動一開始就買起來囤，後來變成一卡一組，還好提早去」、「這次沒限購大家真的是卯起來搬！！」、「上次第二天就缺貨了，好誇張」、「台南店備貨充足」。

▲▼蘭諾,芳香豆,美式賣場。（圖／資料照）

▲▼網友有默契的發揮即時互助的精神互相通知某店限購或某店備貨充足的即時訊息，讓愛好者可以前往補貨。（圖／翻攝自好市多消費經驗分享區社團）

▲▼蘭諾,芳香豆,美式賣場。（圖／資料照）

萬物齊漲的時候，日本超熱銷的蘭諾衣物芳香豆不但下折扣，還出現「比上次、上上次都更深的折扣」，它是一個特價時會員會大量囤貨的產品，根據網友推算上次折120元、10/24~11/3推出折160元*的優惠，讓社團裡的網友無不摩拳擦掌準備衝一波。賣場推出的划算大包裝也是消費者喜愛購買的原因之一，近期更更新為幸福粉色的外盒包裝。嶄新的溫柔視覺更直接呼應蘭諾透過新鮮香氣帶來的日系幸福感。

▲▼芳香豆,美式賣場,排隊。（圖／資料照）

▲▼近期更更新為幸福粉色的外盒包裝，嶄新的溫柔視覺更直接呼應蘭諾透過新鮮香氣帶來的日系幸福感。

▲▼蘭諾,芳香豆,美式賣場。（圖／資料照）

女神HEBE代言的日本蘭諾衣物芳香豆，只要洗衣服時跟洗衣精一起加入，洗完的衣服就會持續飄出療癒香氣，曬在陽台的衣服，透過風吹進家裡的味道是香的，做完家事後聞到這股清香心情也輕鬆了起來，有網友表示用了之後所有家事中最愛洗衣服「曬乾後的香味持續，少女心很容易滿足的」、「出去一整天回來還是會有淡淡的香味」、「可以香很久，床單被單一躺就是舒服的味道」、「洗衣加一點，香香的心情就很好」、「對付冬天雨季霉味，洗衣服加一點進去，就能聞到清香很舒服」，而且幾乎每種衣物都能加相當方便。

▲▼蘭諾,芳香豆,美式賣場。（圖／資料照）

▲有會員網友趁特價購入多組堆疊成聖誕樹。（圖／翻攝自好市多消費經驗分享區社團）

衣服洗完後帶有持久花香，穿上衣服就像身上自然散發柔和淡香讓人帶有自信，更是許多人隨時隨地的療癒妙招，不管是初次約會讓自己散發香氣增加魅力，或是跑客戶時隨時綻放香氣提升自信，就連疲累時聞到熟悉的香氣都備具放鬆療癒感，香氣蔓延時沈浸其中欲罷不能讓許多人相當愛用，因此有折扣時一定要補貨才安心。

線上購物一指到貨► https://lihi1.com/nM7N8

▲▼蘭諾,芳香豆,美式賣場。（圖／資料照）

▲10/24~11/3一組折160的優惠，這次線上線下同步促銷。（圖／翻攝自好市多線上購物）

*最終售價及優惠由各通路自行決定，故實際售價及時間以各通路公告為準

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