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寶寶喝母乳突然嗆到　媽媽一看「嘴裡竟然有乳頭」

圖文／CTWANT

近日一名國外女子在抖音上分享身為人母的經驗談，她表示，她在餵奶時，小孩突然嗆到，沒想到她的乳頭硬生生被咬斷，當時她只能把乳頭黏回去，而最後她的乳頭沒接回去，剩下一塊扁平的小乳頭。

《中國報》報導，一名女子布魯克（Brooke）說，她剛生產完就給寶寶喝母乳，希望小孩身體健康，一開始過程很順利，寶寶的體重也穩定增加，但近日她發現自己的乳頭顏色變深，她覺得乳頭血管好像是阻塞了，不過她還是繼續餵奶，有天寶寶喝奶時突然嗆到，她一看，寶寶嘴裡竟然有她的乳頭。

寶寶喝母乳突然嗆到　媽媽一看「嘴裡竟然有乳頭」

▲一名媽媽表示，她的乳頭被小孩咬掉。

當下布魯克很緊張，她先拿出乳頭後就用膠帶貼著，家人打電話詢問護理師該如何處理。護理師說，如果受傷的組織還有流血，就還有機會把乳頭接回去，但她要等她回診才能處理。

影片曝光後，有網友留言，她看了影片很害怕，因為自己也在餵奶；有人說她從來沒聽過這種事；更有網友表示，布魯克的乳頭能不能賣她。布魯克之後更新影片說，她的乳頭沒有接回去，只剩下一塊扁平的小乳頭，儘管她的乳頭不完美，但它還是有用處。

經過這樣的事情，布魯克本來發誓不再餵奶，但有個小孩的她還是選擇親餵。她說，她的狀況極為罕見，專家也沒給出說法，但她希望大家不要因此害怕餵母乳。

@brookesobasic My rare experience, I was clueless about the possibility. #mamatok #learning #breastfed #nursing #pregnancy #mom #horrorstory #fypシ #storytime #iwishiknew #randomthings ♬ Creepy and simple horror background music(1070744) - howlingindicator

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