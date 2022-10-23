習近平「三連霸」坐穩寶座！　金正恩急發賀電祝賀：非常高興

▲習近平2019年6月出訪北韓時，曾在平壤錦繡山迎賓館與金正恩合影。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

中共第20屆一中全會今（23）日上午選出習近平為總書記、軍委會主席，宣告習近平打破以往的任期限制，同時開啟了執政的第3任期。對此，北韓（朝鮮）最高領導人金正恩急忙發出一封賀電，內含「最為熱烈」的祝賀訊息，期許未來朝中兩國能深化合作關係，迎來美麗的未來。

根據北韓官媒《朝中社》，金正恩在賀電中聲稱，當接獲中共二十大和平閉幕、習近平再度當選黨中央委員會總書記時，他感到興奮無比，「在此我給予最熱烈的祝福！總書記同志能繼續身負重責大任領導中國共產黨，展現出全體黨員與人民不變的信賴、支持、企盼。」

金正恩在賀電表示，「今日朝中兩黨（朝鮮勞動黨、中國共產黨）持續強化團結合作，不管面臨何種情勢下的變化與挑戰，將以社會主義的脈絡牽緊兩國的關係發展。我將與總書記同志（習近平）一道領導、締造出朝中關係的美麗未來，以求呼應時代要求，持續推動兩國的社會主義偉業。」

金正恩在賀電強調，「在總書記同志的領導下，我深信中國共產黨與中國人民能夠深化發展具有中國特色的社會主義，全面建設社會主義現代化強國，在新的旅程上閃耀著勝利的光芒！」

南韓《韓聯社》分析，金正恩選擇在中共二十大閉幕當天向習近平發送賀電，以及北韓官媒立刻報導此事，證明北韓內部其實相當關注中共二十大的相關動向。

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