普丁恐罹癌症嚴重疼痛！手背出現「靜脈注射」痕跡　官媒急刪影片

▲普丁20日視察預備役訓練營時，疑似被拍到手背有靜脈注射的痕跡。（圖／路透）
記者羅翊宬／綜合報導
自從今年2月底爆發俄烏戰爭後，俄羅斯總統普丁健康狀況等消息不脛而走，過去始終有外界傳言他恐怕罹患癌症、帕金森氏症、失智症。最近，美國政治顧問斯馬特便在推特上分享2段克里姆林宮發佈的影片，指出普丁視察某訓練營時，被拍到手背上出現印記，疑似是接受靜脈注射的痕跡。
根據《太陽報》，烏克蘭英文媒體《基輔郵報》特派記者、美國政治顧問斯馬特（Jason Jay Smart）於22日分別在推特帳戶分享2段由俄國官媒上傳的長達12秒鐘、30秒鐘影片，影片內容是普丁20日視察俄軍動員訓練營，當他用狙擊步槍射擊時，手背居然被拍到疑似有靜脈注射後留下的傷痕，外界推測他恐怕罹患癌症或出現嚴重疼痛。
PUTIN’S HEALTH ????????— Jason Jay Smart (@officejjsmart) October 22, 2022
Videos released by ???????? Government news show what could be track marks, from IVs, on the hand of Putin.
For the same event, the Kremlin released two videos: One with tons of watermarks (making the hand harder to see), the other without any shot of his hand. pic.twitter.com/a1mfs6hOud
Video 2.— Jason Jay Smart (@officejjsmart) October 22, 2022
Why no watermarks on the video?
3/3 pic.twitter.com/x3DQpI7iEX
斯馬特指出，30秒鐘版本的影片被俄國官媒「刻意貼上」浮水印，據說似乎是為了要掩蓋普丁的手，而該支影片之後被俄國官媒匆匆下架，此舉引發外界對於普丁健康狀況的猜測；至於另一版本12秒鐘的影片，則沒有近距離顯示普丁的手。
前烏克蘭記者華納（Tom Warner）則在分析中指出，「我下載了5段影片，仔細查看了所有的手背照片發現這似乎只是靜脈膨脹時的奇怪角度。不過在所有場景中，普丁的手部和臉部都是浮腫的，疑似是因為長期服用類固醇。」
報導末段提到，英國秘密情報局前局長迪爾羅（Richard Dearlove）曾於今年5月預測，明年70歲的普丁將會因為健康因素而不再擔任俄羅斯的領導人，卸任之後有可能被送去療養院。
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