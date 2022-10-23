戰敗就慘了！　俄前外交官：普丁恐「犧牲2千萬士兵」保住大位

▲ 普丁2月底在烏克蘭展開特別軍事行動。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯前外交官龐達瑞夫（Boris Bondarev）披露，一旦俄軍在烏克蘭戰敗，總統普丁將面臨末日。為了贏得戰爭，他已經做好準備犧牲2000萬名士兵，以確保自己能繼續掌權。

龐達瑞夫為抗議戰爭而辭去俄國駐聯合國常駐代表團職務，接受《天空新聞》訪問直言，普丁的運氣已經耗盡，「我認為他掌權20年以來非常幸運。他並不聰明，只是運氣好，我想他的運氣現在已經用完了。」

他透露普丁有多麼迫切，甚至做好可能有多達1/10人口在戰爭中喪命的準備，因為一旦戰敗，他將不得不向菁英階層和人民解釋原因，接著可能有反對派試圖罷黜他，或是他可能肅清下屬，找出為所有問題負責的人，代表俄國將經歷一段內部動盪的時期。

龐達瑞夫指出，「普丁無疑有可能犧牲1000至2000萬名俄國人，只為贏得這場戰爭，只為屠殺所有烏克蘭人，因為這是原則問題。這對他來說攸關政治存亡，你們必須明白，若輸掉這場戰爭，那將是他的末日。」

龐達瑞夫在2月俄軍坦克越過俄烏邊境時決定辭職，至5月真正離任的2個多月間感到非常害怕，因為戰爭開打後，他的同事都變成好戰份子，對現狀非常滿意，但他再也無法為犯下戰爭罪的政府和國家工作，目前流亡日內瓦。

戰爭爆發以前，他並不相信普丁真的會開戰。如今情報官員警告，克里姆林宮可能正計畫在黑海發動核攻擊，龐達瑞夫也認為不應掉以輕心，相信這場戰爭「可能存在某種部署核武的計畫」。

他呼籲，西方必須保持一致，將普丁趕下台，「因為只要他的政權仍掌握俄羅斯，核戰威脅就不會消失」，認為普丁正以核按鈕迫使他國依照他的想法行事，是核武發展史的新層面，也是非常危險的進展。

龐達瑞夫指出，普丁認為自己已在發動第三次世界大戰，因此北約應考慮介入衝突。多數情報官員一致認為，北約正式介入將導致衝突嚴重升級，但龐達瑞夫指出，烏克蘭需要進攻性武器、更多長程飛彈和戰機，因此北約須加倍努力援助。

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