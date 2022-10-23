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架走胡錦濤！黑衣男身分曝光　「習家軍」新晉常委丁薛祥手下

▲▼架走胡錦濤黑衣男身分曝光　新晉常委「習家軍」丁薛祥的手下。（圖／翻攝推特@dakekang）

▲《美聯社》記者曝光「架走胡錦濤」的黑衣男身分。（圖／翻攝推特@dakekang）

記者吳美依／綜合報導

中共20大閉幕會議期間，前總書記胡錦濤被「攙扶」出場，但疑似非自願離席，引發高度關注。《美聯社》北京分社記者姜大翼（Dake Kang）在推特爆料，把胡錦濤「護送」離場的其中一人是孔紹遜，也就是中共中央辦公廳副主任，其上司丁薛祥正是新一屆中共中央政治局常委。

姜大翼發文，放大黑衣人名牌，上頭寫著「孔紹遜」三字。他指出，胡錦濤11時19分被「護送」下台約半小時後，孔紹遜又於11時53分回到會場，靠近習近平耳邊詢問一些事情，聽完對方回答、點頭2次後再度離開。

丁薛祥出生於1962年，江蘇南通人，現任中共中央辦公廳主任。1999年，他出任上海市科學技術委員會副主任，走上從政之路，從地方到中央輔佐習近平10多年，也因此獲得「大內總管」封號，甚至被預期未來有機會當上國務院第一副總理。

▲▼習近平,中共中央政治局常委,丁薛祥。（圖／路透社）

▲「大內總管」丁薛祥成為新一屆中共中央政治局常委。（圖／路透社）

中國官媒《新華社》在推特英文帳號發文表示，胡錦濤近期都在休養身體，卻仍堅持參加閉幕會議，後來果然身體不適，工作人員為其健康狀況著想，才會陪伴前往場外房間休息，「現在他好多了。」但《法新社》等各大外媒紛紛指出，雖然79歲的胡錦濤看起來虛弱，但顯然不願離開。

BBC寫道，中共大型會議通常嚴格遵照「劇本」進行，胡錦濤突然離場，可能不是意外。更何況，媒體記者才剛進場架好攝影機，就發生這一幕。分析人士懷特（Alex White）也指出，「不論這是刻意的，或者他不舒服，效果都是一樣的。這是對習近平上一代領導人的徹底羞辱。」

《路透社》等外媒報導，截至22日下午，「胡錦濤」的微博搜尋結果似乎受到嚴格審查，最新條目停留在21日，而且僅限官方貼文。到了當日晚間，幾乎所有包括「胡錦濤」的微博貼文留言區都被隱藏。而中國官媒對於20大閉幕會議的報導，也皆無提及離席風波。

▲《美聯社》記者曝光「架走胡錦濤」的黑衣男身分。（圖／翻攝推特@dakekang）

▲《美聯社》記者曝光「架走胡錦濤」的黑衣男身分。（圖／翻攝推特@dakekang）

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