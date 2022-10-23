胡錦濤被攙扶離場　BBC分析2原因：離場時間點可能不是意外

記者詹雅婷／綜合報導

中共前總書記胡錦濤22日在二十大閉幕會議上被攙扶出場的畫面引發關注。BBC報導，中共大型會議通常嚴格按劇本進行，胡錦濤在鏡頭前提前離場的時間點很有可能不是意外，這背後最有可能的原因有二，一是中方藉由象徵性移除舊時代領導者的橋段把權力政治展露無疑，或是胡錦濤有嚴重健康問題。

BBC駐北京記者麥笛文（Stephen McDonell）指出，79歲的胡錦濤當時看起來似乎不想離開，當時他對現任總書記習近平說了什麼，讓習近平接著點頭回應？他輕拍李克強左肩離場前，又對李克強說了什麼？這一連串引發諸多揣測的動作，中國政府並未一一說明，而官媒新華社則透過推特帳號表示，當時胡錦濤身體不適。

▲ 胡錦濤中場休息離場。（圖／記者任以芳攝）

報導提及，胡錦濤離場最有可能的兩個原因，一是中方藉由象徵性移除舊時代領導者的橋段把權力政治展露無疑，或是胡錦濤有嚴重健康問題。

報導稱，「若胡錦濤真是因為身體不適離場，為何發生得如此突然？又為何會發生在鏡頭前？這是否為突發狀況？」依據畫面，在他出席閉門會議之後，媒體才獲准進場拍攝閉幕式，但就在攝影機就定位之後，工作人員才走到他身邊帶他離場。

BBC指出，中共大型會議通常嚴格按劇本進行，引發胡錦濤離場時間點可能不是意外的揣測。中方通常不會在公開場合上演整肅行動，但若這是一場刻意安排的秀，這代表著中共背離常態。

胡錦濤與習近平展現出兩種截然不同的中國模式。胡錦濤在2003年至2013年主政，更傾向集體領導，必須在政治局常委會的不同派系中保持平衡，被視為中國對外開放的時代，更加包容新思維。

習近平則把國家帶往另個截然不同的方向，以他為核心，不容挑戰。如今的政府鼓勵民族主義情緒爆發，對其他人如何看待其所作所為毫不介意，這反而對其他領導人發出一個訊號，也就是「中國的時代已經到來，你若招惹這個國家，後果自負」（China's time has arrived and you will mess with this nation at your own peril）。

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