絞死23歲女員工　恐怖時間軸曝！南韓「血麵包」集團再爆斷指意外

▲ SPC旗下品牌烘焙工廠又發生工安意外。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓食品巨頭SPC旗下麵包品牌Paris Baguette工廠15日才發生女員工遭機器夾死的恐怖事件，時間軸引發民眾怒轟冷血，號召抵制「血麵包」，23日集團另一連鎖品牌SHANY烘焙廠又傳出工安意外，一名男性員工手指被機器切斷，緊急送往醫院手術。

韓媒YTN披露，SHANY位於京畿道城南市的烘焙廠今（23日）晨約6時10分傳出意外，一名40多歲男性員工發現輸送帶上的產品中有不良品，伸手欲取下，這時手指慘遭機器夾住切斷，馬上被送往首爾松坡區一家醫院，現正接受手術。警方正調查詳細事發經過，並了解工廠員工是否確實遵守安全守則。

此前，Paris Baguette平澤市麵包廠一名23歲夜班女員工15日清晨工作中，因圍裙被三明治果醬攪拌機捲入，慘遭機器絞死，工廠卻在悲劇發生隔天迅速復工，冷血態度掀起全國民眾質疑，「怎麼能在絞死人的機器旁邊繼續工作？」紛紛轉發SPC旗下品牌清單，呼籲拒買抵制。

網友整理事件時間軸發現，事故發生在15日清晨6時15分，三明治生產線自上午8時起中斷約12小時，晚間8時就重啟果醬攪拌作業至約10時30分左右。儘管事發機器所在的3樓調配室在意外後被封鎖，其他員工仍以手動攪拌醬料。

接著在16日上午8時至晚間8時間，工廠員工便以15日晚間2.5小時內生產的果醬，製成19種品項共4萬1032個三明治，成為名符其實的「血麵包」。而政府僱傭勞動部直到當晚約8時20分才下令三明治生產線全面中斷，但白天生產的三明治已運往賣場銷售。

眼看民怨沸騰，SPC集團派人前往死者靈堂慰問，卻留下2箱Paris Baguette麵包產品，回送前來悼念的賓客，令家屬氣得大罵，「小孩在這家工廠工作到一半死掉，還用這家麵包當回禮，這像話嗎？」

SPC對此則澄清，遇上喜喪場合一概送上這類產品是公司方針，強調正深刻反省，盡最大努力避免更多悲劇發生。集團會長許英寅（허영인）21日也為女員工身亡事件召開記者會，向全國鞠躬道歉，但抵制運動仍未停歇，加上23日旗下工廠再度發生意外，更令群眾怒火難平。

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