　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

絞死23歲女員工　恐怖時間軸曝！南韓「血麵包」集團再爆斷指意外

▲▼ 麵包工廠,烘焙廠。（圖／CFP）

▲ SPC旗下品牌烘焙工廠又發生工安意外。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓食品巨頭SPC旗下麵包品牌Paris Baguette工廠15日才發生女員工遭機器夾死的恐怖事件，時間軸引發民眾怒轟冷血，號召抵制「血麵包」，23日集團另一連鎖品牌SHANY烘焙廠又傳出工安意外，一名男性員工手指被機器切斷，緊急送往醫院手術。

韓媒YTN披露，SHANY位於京畿道城南市的烘焙廠今（23日）晨約6時10分傳出意外，一名40多歲男性員工發現輸送帶上的產品中有不良品，伸手欲取下，這時手指慘遭機器夾住切斷，馬上被送往首爾松坡區一家醫院，現正接受手術。警方正調查詳細事發經過，並了解工廠員工是否確實遵守安全守則。

此前，Paris Baguette平澤市麵包廠一名23歲夜班女員工15日清晨工作中，因圍裙被三明治果醬攪拌機捲入，慘遭機器絞死，工廠卻在悲劇發生隔天迅速復工，冷血態度掀起全國民眾質疑，「怎麼能在絞死人的機器旁邊繼續工作？」紛紛轉發SPC旗下品牌清單，呼籲拒買抵制。

網友整理事件時間軸發現，事故發生在15日清晨6時15分，三明治生產線自上午8時起中斷約12小時，晚間8時就重啟果醬攪拌作業至約10時30分左右。儘管事發機器所在的3樓調配室在意外後被封鎖，其他員工仍以手動攪拌醬料。

接著在16日上午8時至晚間8時間，工廠員工便以15日晚間2.5小時內生產的果醬，製成19種品項共4萬1032個三明治，成為名符其實的「血麵包」。而政府僱傭勞動部直到當晚約8時20分才下令三明治生產線全面中斷，但白天生產的三明治已運往賣場銷售。

眼看民怨沸騰，SPC集團派人前往死者靈堂慰問，卻留下2箱Paris Baguette麵包產品，回送前來悼念的賓客，令家屬氣得大罵，「小孩在這家工廠工作到一半死掉，還用這家麵包當回禮，這像話嗎？」

SPC對此則澄清，遇上喜喪場合一概送上這類產品是公司方針，強調正深刻反省，盡最大努力避免更多悲劇發生。集團會長許英寅（허영인）21日也為女員工身亡事件召開記者會，向全國鞠躬道歉，但抵制運動仍未停歇，加上23日旗下工廠再度發生意外，更令群眾怒火難平。

►23歲女員工「捲入攪拌機」活活絞死　冷血內幕曝！南韓人氣炸抵制
►「下班小心」成最後問候！傳訊息遭不讀不回　才知女友捲進機器慘死

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？

►化妝助攻神器！LED高清日光化妝鏡1280元

ET快訊
12歲以下累計37死！4個月男嬰「高燒2天」不治
比賽贏了！女「嗨到掀衣」雙球彈出　男粉轉身搶拍
連5天低於4萬例！　羅一鈞：近期可望脫離高原期
快訊／今增65死、本土+35322！　4個月男嬰敗血症死亡
快訊／「台中追通緝犯」遭撞！小隊長脊椎骨折　嫌犯跑了
遺物是回憶！桌壞堅不拆　女主淚崩：我在等他回來修
「晚安小雞」直播遭圍毆！　宣布：探險無限期暫停

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

中國商業利益龐雜　馬斯克疑間接涉入對台軍事行動

絞死23歲女員工　恐怖時間軸曝！南韓「血麵包」集團再爆斷指意外

飛機墜毀撞上民宅！炸出「12公尺高烈焰」吞噬房屋　機上無人生還

比賽贏了！女球迷「嗨到掀衣」雙球彈出狂晃　男粉1秒轉身搶著拍

動員兵怒罵普丁　軍營喊「集體叛變」影片瘋傳！參戰獎勵竟是頭羊

胡錦濤被攙扶離場　BBC分析2原因：離場時間點可能不是意外

億萬富翁空中失聯「飛機遺骸找到了」　全家出遊！準備降落竟遇劫

受北韓核武威脅！南韓掀「部署戰術核武」討論　北韓嘲笑：可憐哪

保守黨高層要擠掉強生！他急會晤蘇納克　「許諾高位」換絕對忠誠

南韓新冠疫情「解封後」升溫！　專家估：冬季將掀新一波流行

膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

黃子佼1分險勝小S：就是贏了！　送孟耿如驚喜「比Lulu愛馬仕貴」

金鐘57／艾成.明金成.朱俐靜突現大銀幕　邵雨薇.温昇豪全哭了

謝盈萱《四樓的天堂》封視后　上台謝成《俗女》...逼出Fxxk

金鐘57／炎亞綸「中韓英」三聲道超流利　同台韓《第六感》PD...問出送命題XD

具俊曄：我的小姨子是最美der　小S揪「下次穿一樣的禮服」

又男生？爸見褲裝臉超尬　老婆拿出小裙子他秒燦笑

吳宗憲虧Lulu得獎：我讓妳委屈了！　駁斥不敬業反嗆「拿納稅人錢拍戲」

讓寶寶自己睡在戶外！　滿是嬰兒車的丹麥街頭

小S「紅毯第一尖」VS蔡尚樺大爆乳　帥哥超多..還引發「Lulu送包之亂」

中國商業利益龐雜　馬斯克疑間接涉入對台軍事行動

絞死23歲女員工　恐怖時間軸曝！南韓「血麵包」集團再爆斷指意外

飛機墜毀撞上民宅！炸出「12公尺高烈焰」吞噬房屋　機上無人生還

比賽贏了！女球迷「嗨到掀衣」雙球彈出狂晃　男粉1秒轉身搶著拍

動員兵怒罵普丁　軍營喊「集體叛變」影片瘋傳！參戰獎勵竟是頭羊

胡錦濤被攙扶離場　BBC分析2原因：離場時間點可能不是意外

億萬富翁空中失聯「飛機遺骸找到了」　全家出遊！準備降落竟遇劫

受北韓核武威脅！南韓掀「部署戰術核武」討論　北韓嘲笑：可憐哪

保守黨高層要擠掉強生！他急會晤蘇納克　「許諾高位」換絕對忠誠

南韓新冠疫情「解封後」升溫！　專家估：冬季將掀新一波流行

12歲以下累計37死！4個月大男嬰「高燒40度2天」敗血症不治

直擊／韓國瑜現身韓粉嗨翻　舞台前被堵塞「蔣萬安在旁乾等」　

連續4天病例數低於4萬例！羅一鈞：近期可望脫離高原期

2022 PASIWALI Festival　國內外原民卡司大集合

到金門大橋看美景！鴻華「國人研發」Model T電巴交車試營運

韓國瑜輔選金句連發…驚爆立委跑攤吼「快煩死了」：我不能講是誰

「我叫你閉嘴」安親班助教巴頭+兩度掐脖　男童家長氣炸開告

99%的人都做錯的牙齒護理方法　飲料想喝就喝根本就是蛀牙殺手

中國商業利益龐雜　馬斯克疑間接涉入對台軍事行動

快訊／今增65死、本土+35322！4個月大男嬰敗血症死亡

超紓壓！耳朵上長滿陳年粟粒腫　輕輕一擠「黃色玉米粒」瞬間噴出

國際熱門新聞

高中生神還原橡膠果實！粉絲喊價1億

胡錦濤被攙扶離場　BBC：可能不是意外

AV新法重創片商、女優　達人：台灣或成最大贏家

WHO警告：XBB免疫逃脫「史上最強」

他拿人頭練斧頭　22歲男晚餐吃一半慘死

只加1筆 「5＋5＋5＝550」！男童秒解　網驚呆

澤倫斯基：俄發射36枚火箭彈

100英國議員挺強生回鍋　達加入角逐首項門檻

女球迷嗨到掀衣　雙球彈出狂晃

哈利愛到卡慘死！飆罵女王：給梅根她要的

復活節島發生森林大火　摩艾石像燒成黑面

胡錦濤中途「被扶出場」　外媒：他不想走

義大利首位女總理梅洛尼就職　歐盟盼建設性合作

天花板6天掉百隻蛆蟲　女崩潰：樓上有腐屍

更多熱門

相關新聞

南韓討論「部署戰術核武」　北韓笑：可憐哪

南韓討論「部署戰術核武」　北韓笑：可憐哪

北韓（朝鮮）今年以來試射各種導彈，且已完成第7次核試驗的事前準備工作，計劃實現核彈頭小型化。為此，南韓迎來前所未有的核武與導彈威脅，政壇掀起是否部署戰術核武的討論聲浪。豈料，北韓宣傳媒體卻嘲笑，「南朝鮮（南韓）尹錫悅殘黨真是可憐哪！難道你們能百分之百保證美國能守護你們嗎？」

南韓疫情「解封後」升溫！估冬季將掀流行

南韓疫情「解封後」升溫！估冬季將掀流行

小室圭終於上榜！日媒曝：薪水翻漲3倍

小室圭終於上榜！日媒曝：薪水翻漲3倍

AV新法重創片商、女優　達人：台灣或成最大贏家

AV新法重創片商、女優　達人：台灣或成最大贏家

福島核廠周邊地下水含菌　恐促使核燃料碎片提早劣化

福島核廠周邊地下水含菌　恐促使核燃料碎片提早劣化

關鍵字：

工安意外日韓要聞SPC血麵包

讀者迴響

熱門新聞

《華燈》入圍11項全滅！最大獎敗給這一部

楊謹華演技強卻7度槓龜！網提「她這部戲」沒拿最扯

《華燈》入圍11獎全滅網傻眼！「評審揭真正原因」

NBA爆發嚴重衝突！熱火前鋒抱摔對手

謝盈萱「金鐘爆粗口」下跪道歉

金鐘獎／曾寶儀突點名「最大遺珠」！

《華燈》全滅！林心如失落　霍建華暖送愛心安慰

「送媽媽廚餘機」超後悔！他怒：鄰居像蟑螂一直來

楊謹華慶功宴一出場「跌坐在地」嚇到林心如

「晚安小雞」遭毆打！夜闖台南某中學直播遇惡煞

狗單獨關在車內　她見螢幕6字笑了

和女同事上床！女友原諒「我不介意」　他嚇傻

阿翰降肉金鐘開場被讚100分！曾寶儀揭拍攝秘辛

高中生神還原橡膠果實！粉絲喊價1億

「沒柯佳嬿」還是擦身視后！楊謹華台下反應成亮點

更多

最夯影音

更多
膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合
黃子佼1分險勝小S：就是贏了！　送孟耿如驚喜「比Lulu愛馬仕貴」

黃子佼1分險勝小S：就是贏了！　送孟耿如驚喜「比Lulu愛馬仕貴」

金鐘57／艾成.明金成.朱俐靜突現大銀幕　邵雨薇.温昇豪全哭了

金鐘57／艾成.明金成.朱俐靜突現大銀幕　邵雨薇.温昇豪全哭了

謝盈萱《四樓的天堂》封視后　上台謝成《俗女》...逼出Fxxk

謝盈萱《四樓的天堂》封視后　上台謝成《俗女》...逼出Fxxk

金鐘57／炎亞綸「中韓英」三聲道超流利　同台韓《第六感》PD...問出送命題XD

金鐘57／炎亞綸「中韓英」三聲道超流利　同台韓《第六感》PD...問出送命題XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面