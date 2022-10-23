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動員兵怒罵普丁　軍營喊「集體叛變」影片瘋傳！參戰獎勵竟是頭羊

▲▼ 一群俄兵疑似密謀叛變。（圖／翻攝自推特）

▲ 一名動員兵高聲批評普丁和指揮官，獲得眾人掌聲。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄軍8月以來在烏克蘭戰場頻頻受挫，總統普丁9月宣布動員30萬預備役，引爆逃難潮及反抗聲浪。一段俄國軍營內部影片外流，可見被動員的士兵高聲譴責普丁和指揮官，抱怨家鄉對動員兵微薄的獎賞，更慫恿其他士兵群起叛變，推翻政權，贏得眾人熱烈歡呼。

根據《每日郵報》，這段拍攝於軍營內的影片顯示，一塊空地上聚集大群士兵，其中一名身穿動員兵制服的士兵站在眾人之中，批評普丁及指揮官對士兵缺乏尊重，指控官員脅迫他們參戰，並嘲諷家鄉西伯利亞圖瓦共和國對動員兵的獎勵。

這名預備役士兵指出，圖瓦當局向每名動員兵的家庭贈送一頭公羊，「給我們的家人和孩子一頭沒用的公羊和一些食品雜貨」，令他輕蔑表示，「這算什麼？」

他用母語圖瓦語指控，被徵召時曾遭受上頭高級軍官威脅，「他們告訴我們，若不去烏克蘭就會把我們關進監獄。他們不會幫助我們的家人，會停止支付所有款項……」

他也抱怨，部隊被派往3200英里外為普丁而戰，卻沒有足夠的襪子和對講機，「我們要如何（在戰場上）溝通？」更指責軍方連武器都不夠，卻提供一把外國進口的吉他，「我們要在戰場上彈吉他嗎？」

他直指領導階層，「如果沒有我們這種人，你們要統治誰？你們要對誰演講？」在眾多士兵的掌聲中，他繼續說道，「你們在我們眼中不再是力量的泉源，也許我們應該集體決定你們已經沒用了」，揚言推翻政權。

▲▼俄羅斯總統普丁發出局部動員令，將徵召30萬名預備役士兵。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 普丁動員令徵召30萬預備役士兵。（圖／達志影像／美聯社）

俄國國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）同樣出身圖瓦，使這名士兵的反抗顯得格外重要。儘管普丁強烈要求紹伊古為烏克蘭軍事行動的挫敗負責，至今仍未將他開除。

圖瓦是個貧困地區，開戰以來死亡人數遠高於莫斯科，還發生抗議動員活動，遭到暴力鎮壓。Telegram消息也顯示，當地士兵質疑，領導人對動員兵如此殘忍，是否真的值得容忍。

普丁下令動員後，據報包括退休人員、身障人士和沒有任何軍事訓練或戰鬥經驗者都被徵召，剛抵達烏克蘭前線的俄兵投訴，軍方難以提供衣食和武器。動員兵通常需自行購買物資，導致防彈衣、武器及露營裝備等價格飆漲。

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