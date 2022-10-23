戰火波及！俄正妹網紅「蘇聯女子」停更8個月　遭南韓網友留言狂酸

記者羅翊宬／編譯

自從俄羅斯總統普丁今年2月底下令全面入侵烏克蘭以後，俄國受到國際社會的制裁與批評聲浪，就連旅居海外的俄籍網紅也不免遭受波及！一名旅居南韓的俄籍正妹YouTuber「蘇聯女子」就因此停止更新達7個多月，日前她發現南韓酸民們留言負面評論，其中包括質疑她將在南韓賺取的收益匯款至俄國，充當普丁的軍費。

蘇聯女子在YouTube上獲得高達115萬名粉絲訂閱，本名克莉絲蒂娜（Kristína Andréjevna Ovčínnikova）的她出生於1997年、來自俄羅斯克麥羅沃州普羅科皮耶夫斯克，目前旅居南韓首爾。

克莉絲蒂娜常上傳俄韓文化交流、飲食文化差異，以及各種搞笑或社會諷刺的影片，還曾以白人女性的身份在街邊假裝排便，測試當地對於歐美白人的高容忍度，精通韓語的她更經常以「我國」（우리나라）來稱呼南韓，稱讚韓國人是拯救地球的英雄、拍攝獨島為南韓領土的影片，以融入南韓社會的方式在當地拓展知名度，影片最高點閱率更超過800萬。

▲南韓俄籍網紅「蘇聯女子」今年2月後便停止更新頻道影片。（圖／翻攝自Instagram@goodboykris

根據韓媒《朝鮮日報》，自從今年2月底俄烏戰爭爆發後，克莉絲蒂娜便以「自我反省」為由，停止更新頻道影片長達8個多月，受到收入頓時減少的影響下，近日她終於拍攝影片宣告復出，不過她發現影片底下出現非常多則酸民們的惡意留言，包括嘲諷她俄羅斯人的身份，以及要求她「滾回俄羅斯」。

針對南韓網友們排山倒海的負面頻論，她特別於21日在影片中表示，「我可能不會像正遭受戰火蹂躪的烏克蘭人們一樣懇切期盼和平。雖是如此，但比起那些打著『和平』旗號來敲鍵盤攻擊我的酸民們，我肯定更希望和平到來！恐怕我是世界上最會諷刺俄羅斯的人了，至少在YouTube上我能排第一名。」

▲俄烏戰爭爆發後，充滿惡意與人身攻擊的負面留言接踵而來。（圖／翻攝自YouTube）

甚至有南韓網友質疑，克莉絲蒂娜是否將在南韓賺取的YouTube收益當作繳交給俄國政府的稅金匯回俄國，被充當是給普丁的軍費？對此她直言，這是目前已來看過最多次的惡意評論，她解釋，「YouTube的收入都是在韓國這裡賺的，因此是繳稅給韓國政府，這反而是對韓國購買武器有所貢獻。」

報導指出，自從俄烏戰爭爆發以來，許多南韓網友留言嘲諷，「是否該把頻道名稱改為『戰犯女子』」、「不要在韓國賺外匯了，趕快回到妳的國家吧」、「按讚、留言、分享，就是形同幫助俄軍侵略烏克蘭」。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》