搭飛機遭持槍「強迫脫褲侵入檢查」　女乘客控告卡達航空

▲2022世界盃足球賽下月將於卡達舉辦，讓這起事件再度受到關注。圖為卡達哈馬德國際機場。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

卡達哈馬德國際機場2020年因發生棄嬰事件，多名女性在槍口下被逼迫脫褲接受侵入性婦科檢查，以尋找孩子生母。事發後，不只一名女性出現焦慮、憂鬱甚至創傷後壓力症候群等心理影響，如今有5名澳洲女性提告，向卡達航空與卡達民航局尋求賠償。

衛報報導，事發於2020年10月2日，卡達哈馬德國際機場工作人員在機場發現被遺棄在塑膠袋中的嬰兒後，展開尋找生母的行動，針對10個從首都杜哈（Doha）起飛航班的女性乘客進行檢查。

當局手段相當強硬，工作人員持槍把女乘客趕下飛機，轉移至停機坪上的救護車內，有的人被要求脫褲，部分的人被強逼接受侵入性婦科檢查，確認近期是否生過孩子。這群被逼迫接受檢查的女性表示，工作人員並未告知必須接受檢查的原因等資訊，也未徵詢她們是否同意接受檢查。已知其中13人為澳洲籍。

如今有5名澳洲女性尋求法律途徑提告，針對這起事件的非法身體接觸以及後續造成的心理健康影響，向卡達航空與卡達民航局索賠。依據提交給新南威爾斯州最高法院的文件，這些女性事後遭受焦慮、憂鬱、創傷後壓力症候群以及其他心理影響，支付醫療費用，有的人為此請病假，造成經濟方面損失。相關文件已於20日送至卡達航空墨爾本辦公室。

卡達是極為保守的穆斯林君主專制國家，婚外情性行為和婚外情產子都會被判處徒刑。目前棄嬰生母的身分已被確認，並非卡達公民，而一名機場安檢人員則被判處緩刑。

針對這起事件，卡達誓言將保證乘客未來的安全與保障，官方也承認這違反標準安全協議。但卡達政府與卡達航空並未回應澳洲女性的要求，也就是為造成的傷害與痛苦給出有意義的道歉，以及向國際社會保證類似行為永遠不會再發生。