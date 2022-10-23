桃花、貴人都來了　4星座年底前逆轉勝

▲您準備好迎接逆轉勝了嗎？（示意圖）

記者陳俊宏／綜合報導

桃花、貴人都來了！塔羅牌老師艾菲爾在臉書表示，2023年前，白羊座、雙子座、射手座和獅子座迎來人生逆轉勝。

第四名：獅子座

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10月陸續有行星恢復順行，「土星」落在獅子的婚姻宮位，讓你有想收起玩心，定下來成家的想法。過去事業為重或玩心大開的你，其實是因為感情上受了太多傷，而想用工作忙碌或是夜夜笙歌來麻痺自己、欺騙自己，這樣的心情在10月底都將得到緩解！

單身的你會遇上令你的心再次跳動、沸騰的對象，說不出原因，你就是深深為他著迷，此時就順從你的心，好好感受再一次戀愛的美好吧。身邊已經有伴的人，動了想婚的念頭，與伴侶也更懂得為彼此著想，開始對未來做規劃，把彼此都畫進未來的人生藍圖。因此只要你們好好溝通計劃，你們在年底前定下彼此的機會特別大！

第三名：射手座

愛情金星、溝通水星在年底會進入射手座的命宮，你的愛情桃花終於要迎來完美大結局。單身者桃花多多，特別是已有曖昧對象的人，你們的關係更進一步，他更常找你聊天、對你噓寒問暖，送飲料送甜點、接送上下班樣樣來，讓你沉浸在甜蜜呵護裡無法自拔，兩人的感情進度條可說是突飛猛進了，趕快找個好時機表白吧！

有伴者，兩人溝通更順暢，戀情大回暖，過去的紛爭煙消雲散，特別是未婚男女，此時是你們進行婚談的最佳時機，現在開始著手準備的話，你們有望在農曆年前順利領證，以夫妻的身分過新年！

第二名：雙子座

雖然10月底「火逆」在你的命宮逆行，但越接近年底，火星恢復順行時，大吉星「木星」也將在年底進入你的「福德宮」停留大半年，你終於可成功換運了！身邊的每個人都是你的貴人，特別是職場上，領導、同事、甚至客戶都非常照顧你、提點你，有什麼好處都跟你說，也讓你在工作上更加無往不利。

年底前無論你做什麼，都能在貴人的幫助下順利進行，就算遇到眼紅的小人搗亂，你也能靠你優秀的工作能力，還有左右逢源的貴人好運，成功做出好成績，不只打臉小人，還更顯得你表現亮眼突出。

第一名：白羊座

大吉星「木星」在年底會進入白羊座，你終於可以告別過去倒霉衰運，重新掌握好運人生了。尤其是工作、事業將有全新轉機，可能有貴人、新機會降臨，也可能是內在的你對事業有了全新看法，開始想嘗試創業、兼職、轉職。

而越到年底，你將享有日漸增高的人脈與資源，過去苦心經營的工作也得到成功，開始收穫。愛情方面，單身的人會為了不再讓自己有遺憾，而勇於追求自己所愛，在年底很容易遇到新桃花。