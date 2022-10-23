小室圭收入有望「翻漲3倍」！當助手年領435萬　3度考律師終於上榜

▲ 小室圭今年4月從紐約家中出門，到事務所上班的身影。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本皇室秋篠宮文仁親王長女小室真子的夫婿小室圭紐約州律師資格考試二度落榜，7月第三度挑戰，20日終於確定考上。日媒披露，這場考試通過率看似很高，實則難度也很高，對小室一般的重考生更是嚴苛，推估目前年收入約2000萬（約新台幣435萬元）的他未來年薪可望翻漲整整3倍。

根據《Sponichi Annex》，擁有紐約州律師資格的國際律師樋口一磨21日接受電視台連線訪問說明，小室7月參加的考試共有9609人應試，整體合格率雖有66%，重考生合格率卻只有23%，和初次參加的考生落差很大，但小室在越來越嚴格的條件下仍堅持通過考試。

樋口進一步指出，紐約司法考試採絕對評價法，取得一定成績才能通過，而7月的考試有許多初次參加的考生，達到一定標準者一次就過，但考試難度還是很高，「合格率66%看似很高，但考試本身是很難的。」

小室目前在紐約知名律師事務所Lowenstein Sandler LLP擔任法務助手，日媒《FRIDAY》引述海外記者說法指出，該事務所光是法務助手年薪就超過2000萬日圓（約新台幣435萬元），且由於小室的論文非常優秀，能力也很傑出，傳出就算三度落榜也能繼續拿高薪在事務所工作。

樋口說明，紐約州沒有日本的司法修習生制度，通過考試後，小室只需辦理正式律師註冊手續，完成後便可以合格律師身分執業。至於他未來的待遇，由於他過去擔任的法務助手實際上相當於事務員，成為律師後年收入翻漲3倍也不意外。

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