英相角逐戰　熱門人選強生、蘇納克會面





▲英國前財政大臣蘇納克與前首相強生可能角逐新一任黨魁。（圖／路透）

文／中央社倫敦22日綜合外電報導

英國首相特拉斯（Liz Truss）20日請辭，目前呼聲最高的2名繼任候選人前財相蘇納克與前首相強生今晚舉行面對面會談。據報導，向來關係不睦的這兩人都準備爭取首相大位。

英國廣播公司（BBC）和「星期日泰晤士報」（Sunday Times）報導，前首相強生（Boris Johnson）和他的前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）都尚未正式宣布將競選黨魁，但雙方已於今晚會面。

據報導，強生為此提早結束加勒比海的假期，從多明尼加共和國搭機返英，準備投入這場激烈選戰。

強生（Boris Johnson）7月20日在國會進行告別演說，在將他拉下馬的自家保守黨議員給予的最後喝采中，他用西班牙文說：「下次見，寶貝！」（Hasta la vista, baby!），就可能回來完成未竟志業埋下伏筆。

根據「泰晤士報」（The Times），強生打算出馬參選黨魁，認為這是符合「國家利益」的作法。

蘇納克也在昨晚達到競選最低門檻。如果競爭對手未能獲得100名保守黨籍議員支持，蘇納克將自動成為新的黨魁和首相。

除了強生與蘇納克之外，下議院領袖摩丹特（Penny Mordaunt）是第一個正式宣布角逐黨魁的保守黨人。