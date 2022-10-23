AV新法重創片商　女優沒錢賺！達人曝台灣或成最大贏家

▲AV新法讓近期固定有新作品的三上悠亞首度發片中斷。（圖／翻攝三上悠亞推特）

記者張靖榕／綜合報導

日本AV新法重創業界發片量，不只成人片商SOD發片量掉到最低點，各片商發片全被攪亂，甚至有片商發片量掉逾6成，但台灣AV達人一劍浣春秋表示，「台灣或成最大贏家」。

▲▼三上悠亞和明日花綺羅都因AV新法受到影響。（上圖／翻攝自三上悠亞IG／下圖／翻攝明日花綺羅IG）

一劍浣春秋在「Play NO.1」網站發文指出，日本AV新法推出後，各片商發片量大亂，PREMIUM片量大砍61％，第二慘的KiraKira則少掉逾56％，其他如MOODYZ、Fitch和E-BODYMOODYZ等片商，發片量也全數銳減。女優如三上悠亞在加入S1之後每月固定有新作品，現在也首度中斷，「所以我們要有心理準備，接下來幾個月能看的片子會很少。」

▲波多野結衣此前也多次來台出席活動、代言。（圖／攝自波多野結衣IG）

不過各片商仍必須讓旗下專屬女優有收入，一劍浣春秋說因此最近會有許多過去難邀到的女優來台，最主要就是沒工作收入就會減少，因此邊境解封、沒打疫苗也能入境的台灣自然成為發展重心，「所以台灣或成最大贏家」？