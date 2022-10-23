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澤倫斯基：俄羅斯「大規模攻擊」向烏克蘭發射36枚火箭彈

▲▼澤倫斯基：俄羅斯向烏克蘭發射36枚火箭彈。（圖／翻攝自Facebook／Володимир Зеленський）

▲澤倫斯基：俄羅斯向烏克蘭發射36枚火箭彈。（圖／翻攝自Facebook／Володимир Зеленський）

中央社

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，俄軍連夜對烏國發動「大規模攻擊」。此前報導稱該國能源基礎設施遇襲，導致全國多地停電。

澤倫斯基在社群媒體發文稱，「侵略者繼續恐嚇我們的國家。晚上敵人發動大規模攻擊，也就是36枚火箭彈，其中大部分都被擊落…這些針對關鍵目標的可惡攻擊，堪稱恐怖分子的典型策略。」

稍早，烏國空軍表示，境內各地的重要基礎設施今天遭到10多枚俄軍飛彈攻擊，數個州都通報能源設施遭襲造成停電。

烏克蘭空軍司令部通報，今天上午有33枚飛彈朝烏國發射，其中18枚被攔截擊落。

烏克蘭國家能源公司（Ukrenergo）表示，這些飛彈的攻擊目標是烏克蘭西部的輸電基礎設施，但全國已有10個州正在實施限電，包括首都基輔。

Агресор продовжує тероризувати нашу країну. Із ночі ворог здійснив масовану атаку: 36 ракет, більшість яких збито. Дякую...

Володимир Зеленський 發佈於 2022年10月22日 星期六

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