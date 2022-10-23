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復活節島發生森林大火　摩艾石像被燒成黑面

記者林彥臣／綜合報導

智利的復活節島在今年10月4日發生森林大火，受災範圍超過60公頃，並且造成多個著名的摩艾石像（moai）受損，遭到大火燒成焦黑甚至裂開。

根據BBC報導，文化遺產副部長達塔里（Carolina Pérez Dattari）表示，受災的石像與巨大建物數量尚未確定。

▲▼南美洲智利復活節島。（圖／Stacy travelling addict漂流筆記提供）

▲南美洲智利復活節島著名的摩艾石像，一部分因為森林大火造成受損。（示意圖／Stacy travelling addict漂流筆記提供）

復活節島市長埃德蒙茲（Pedro Edmunds）表示，火災造成的損失無法修復，近6年來所發生的火災，都是人類造成的。

埃德蒙茲說，「損失是無法量化的，因為火加熱了石頭，使石頭裂開，無法修復，我們的科學家與公園管理部門，必須去島上進行相應的分析，確認受災有多嚴重，以及我們未來要做的事。我不知道是否有解決方案。」

復活節島有大約1000個摩艾石像，其平均高度為4公尺，由500多年前的波利尼西亞部落雕刻而成。

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