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建立吹哨者機制！　海運安全自願報告系統「11／11上線」

▲▼海運安全自願報告系統示意圖。（圖／航港局）

▲海運安全自願報告系統示意圖。（圖／航港局）

記者李姿慧／台北報導

重大運輸事故讓社會付出慘痛代價，為避免事故發生，並事先挖掘潛在風險，航港局建置「海運安全自願報告系統」，提供一個保護通報人個資的管道，通報影響海運安全情況，建立吹哨者制度，11月11日起上線。

為發掘不利海運安全的潛在風險，及早預防改善，強化航行安全，航港局表示，11月11日起將推出「海運安全自願報告系統」，提供保護通報人個人資訊管道，讓海運從業人員、乘客及一般民眾分享親身經歷或工作領域，通報可能影響海運安全的情況或事件。

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航港局表示，接獲通報後，航港局將進行嚴謹查證與專業研析，針對風險因子提出改善作為，並促請相關業者配合辦理，該自願報告系統具有自願、保密、非懲罰性等特質。

航港局表示，重大運輸事故常導致社會付出慘重代價，以往多透過「船舶法」與「船員法」規定的強制性報告機制，以及事後的調查與檢討工作，找出安全缺陷進行改善，以避免事故再次發生。

為防患未然，航港局表示，為針對海運運輸過程各種可能風險預為評估，思考相關避險作為及管控措施，「海運安全自願報告系統」鼓勵海運從業人員及民眾，主動提供自身或他人於工作中發現非故意的安全疏失或虛驚事件，讓航港局分析事件成因，發掘潛在於海運系統或制度的問題，進行預防性應處，避免後續相關事故發生。

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