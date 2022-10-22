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女網紅教堂前脫光！超尺度洩渾圓曲線超撩人　阿伯嗨爆掏手機狂拍

記者葉睿涵／編譯

義大利網路最近流出一段影片，加拿大網紅可洛絲（Savahnna Cross）在當地17日上午，赤身裸體地在有千年歷史的阿瑪菲教堂（Duomo di Amalfi）外擺拍，吸引大批路人圍觀，甚至還有阿伯興奮地拿出手機拍照。

據《紐西蘭先驅報》報導，28歲的可洛絲當時全身赤裸，身上只披了一張紅色床單，就大喇喇地站在阿瑪菲教堂前，擺出撩人姿勢拍照，而在一旁為可洛絲拍照的，是英國29歲的女警霍普森（Jemma Hopson）。她們此行是要到義大利為朋友慶生。

▲▼加拿大網紅可洛絲在千年教堂外全裸擺拍，吸引路人大叔興奮圍觀拍照。（圖／翻攝自YouTube／Positanonews TV）

▲加拿大網紅可洛絲在千年教堂外全裸擺拍，吸引路人大叔興奮圍觀拍照。（圖／翻攝自YouTube／Positanonews TV）

擁有千年歷史的阿瑪菲教堂是知名觀光景點，因此可洛絲在拍攝時，附近還有不少遊客，而可洛絲的大膽行為也立刻吸引了他們的注意力，紛紛衝到可洛絲周圍圍觀，甚至還有一名滿頭白髮的阿伯興奮地拿出手機拍照。

可洛絲在教堂附近的不雅行為在網上曝光後，立刻招來一眾網友的斥責，他們留言表示，「這些人是瘋了嗎」、「我無法理解這種瘋狂的行為，而且還是在教堂前」、「這是非常無禮的行為」。

義大利警方表示，他們目前已對此案展開調查，並將傳喚可洛絲、霍普森，以及據信也是一名英國人的攝影師，而他們3人都將面臨公然猥褻的控訴，一旦罪成則可能被重罰3萬歐元（約新台幣95萬元）。

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