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「兩個確立」寫入中共黨章　習近平地位進一步鞏固

▲▼中共二十大,20大閉幕。（圖／翻攝CCTV）

▲中共總書記習近平主持「二十大」閉幕。（圖／翻攝CCTV）

記者蔡紹堅／綜合報導

中共「二十大」22日閉幕，大會通過將「兩個確立」及「兩個維護」寫入黨章，進一步鞏固了中共總書記習近平的地位。

大會司儀在會議上提到，大會一致同意，把黨的十九大以來，習近平新時代中國特色社會主義思想新發展寫入黨章，「更好反映以習近平同志為核心的黨中央，推進黨的理論創新、實踐創新、制度創新成果」。

司儀還提到，「大會要求，全黨深刻領會『兩個確立』的決定性意義，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，把這一思想貫徹落實到黨和國家工作各方面全過程。」

▼中共「二十大」在北京人民大會堂閉幕。（圖／記者任以芳攝）

▲▼中共二十大,20大閉幕。（圖／記者任以芳攝）

「兩個確立」指的就是「確立習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位」以及「確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位」。

「兩個確立」最早出現在2021年11月「六中全會」的公報，當時的內容為，「習近平新時代中國特色社會主義思想是當代中國馬克思主義、二十一世紀馬克思主義，是中華文化和中國精神的時代精華，實現了馬克思主義中國化新的飛躍。黨確立習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位，反映了全黨全軍全國各族人民共同心願，對新時代黨和國家事業發展、對推進中華民族偉大復興歷史進程具有決定性意義。」

隨後，中共中央政策研究室主任江金權在隔天的記者會上稱，確立習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位，是「時代呼喚、歷史選擇、民心所向」；確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位，黨就能在中華民族偉大復興戰略全局和世界百年未有之大變局深度演進互動的複雜條件下，「堅持正確前進方向，乘風破浪不迷航」。

▲▼中共二十大,20大閉幕。（圖／記者任以芳攝）

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