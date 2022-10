中共20大閉幕　胡錦濤中途「被扶出場」畫面曝！外媒：他不想走

▲ 胡錦濤中場休息離場。(圖/記者任以芳攝)

記者陳宛貞/綜合外電報導

中共第二十次全國代表大會今(22日)早舉行閉幕會議,前領導人胡錦濤中場休息時被攙扶離席,成為媒體關注焦點,但似乎並非出於自願。全程目睹的外媒記者披露,他起初看似不想離開,後來才被助手扶出場。

Early drama: Hu Jintao seen being led out soon after reporters are led into the main hall pic.twitter.com/pRffGZF60I