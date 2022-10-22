20車手連環撞畫面曝！多人腦震盪、骨折　日本自由車公路賽急喊卡

記者王佩翊／編譯

日本櫪木縣鹽谷町22日一場自由車公路賽的繞圈賽發生大規模事故，有約20名車手連續摔車，分別受到輕重傷，由於受傷人數太多，需要救護時間，因此比賽只能被迫喊卡。有選手傷勢嚴重，疑似骨折、腦震盪，隨即被送往醫院治療。

▲▼該賽事同時在網路直播，看到摔車畫面也讓觀眾擔心不已。（圖／三菱地所JCLプロロードレースツアー公式チャンネル）

根據《下野新聞》報導，日本自行車聯盟（JCL）第9輪自由車公路賽22日在櫪木縣鹽谷町展開，賽制為繞圈賽，每圈距離為2.8公里，須繞行30圈，共84公里。然而比賽進行至第9圈時，卻突然發生連環車禍，約20名車手先後摔車，並受到輕重傷。

其中隸屬於櫪木縣的隊伍「宇都宮 Blitzen」與「那須 Blase」分別有4人與3人受到波及。宇都宮 Blitzen的選手增田成幸正好位於第一個摔車的車手後方，並且因閃避不及，直接撞上，當場倒地，而他的大腿骨附近疑似有骨折情形，隨即被送往醫院治療。他的隊友及川一聰疑似腦震盪，中村魁斗有擦傷，而小野寺玲則是腳部疼痛。

那須 Blase的西尾憲人鎖骨骨折，佐藤大致則因頭部重擊疑似腦震盪，而谷順成則是髖關節疼痛。

由於有高達20名車手連環摔車，需要一定的救護時間，因此比賽也緊急喊卡。

▼選手事發後緊急向粉絲報平安



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