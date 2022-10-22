哈利愛到卡慘死！飆罵女王「給梅根她要的」　逼出借最愛王冠

▲哈利與梅根為了婚禮上的王冠與女王鬧得不愉快。（圖／CFP）

記者葉睿涵／綜合報導

英女王伊莉莎白二世9月去世後，如宮廷劇般熱鬧的王室花邊新聞，再次成為眾人茶餘飯後的話題。此前有王室記者透露，梅根曾在婚前為了王冠問題，痛斥王室工作人員，現在傳記作家萊西（Robert Lacey）又加碼爆料，工作人員惹怒梅根一事也激怒了護妻心切的哈利，氣得他當場發飆。

綜合外媒報導，王室女性多數會在婚禮戴上自己的第一頂王冠，但出身平民的梅根沒有自己的王冠，因此她婚禮所戴的王冠實際上是女王出借的。據資深王室記者瓦倫泰（Valentine Low）所述，梅根在選擇王冠時，一眼就挑中了女王最愛的「Vladimir公爵夫人王冠」，它可隨意以綠寶石或珍珠替換搭配，也是女王最喜歡、在最多公開場合戴過的王冠。

▲Vladimir公爵夫人王冠是女王出鏡率最高的王冠。（圖／CFP）

然而，這頂王冠的來頭不小，它最早是俄國沙皇第三位兒媳婦所有，而這位瑪利亞公爵夫人當初打造王冠，是帶著要成為沙俄皇后的野心的。可惜，後來十月革命爆發，美夢未成真的瑪利亞倉皇逃離俄羅斯，只好委託一位英國朋友替她將王冠取回。這名友人後來從宮殿運出了公爵夫人224件珠寶，卻將它們帶到英國，導致這頂王冠有著「盜竊」的嫌疑。

Vladimir公爵夫人王冠輾轉落到了英國瑪麗王后的手中，並在1953年贈給伊莉莎白二世。由於哈利與梅根結婚當時，英國與俄羅斯正為了「前間諜毒殺案」鬧得不可開交，王室人員認為，梅根在婚禮上戴Vladimir公爵夫人王冠不合時宜，因此拒絕了梅根的選擇，不料卻讓梅根大動肝火，直接吵到了哈利那裡，要未婚夫滿足自己的結婚願望。

據悉，哈利得知梅根無法自由選擇王冠時瘋狂大叫，「梅根想要什麼，你們就給她什麼」，還親自去找女王理論，卻慘遭冰冷回絕。女王當時表示，「梅根不能想要什麼就有什麼，她只能戴著我給的王冠結婚。」最後，女王借出的王冠，是來自英國王家典藏、傳承自瑪麗王后的「The Filigree」。