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日幣狂貶！櫻花妹赴加拿大打工「薪水變2倍」　旅外日人爽翻

▲妹子,自拍,正妹,手機,照相,女生（圖／取自免費圖庫pexels）

▲日幣貶值，吸引大批觀光客赴日旅遊（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者王佩翊／編譯

美元兌日幣近日創下32年來的新高，而日幣狂貶雖苦了日本人，卻也讓急著赴日旅遊的觀光客開心不已，在海外打拼的日本人更是同樣受惠。一名在加拿大打工度假的日本女性則表示，自己如今的月薪是以往在日本的2倍之多，就算每個月都犒賞自己外出旅遊，半年下來仍然能存到50萬日幣（約新台幣10.8萬元）。

根據《朝日電視台》報導，一名28歲日本女性「友美」為了實現在海外生活的夢想，3月開始到加拿大溫哥華打工度假，並在當地的一間日本餐廳擔任外場服務生。她表示，自己來到加拿大之前，在日本工作時的薪水大約是每個月20萬日幣（約新台幣4.3萬元），然而當她第一次收到在加拿大的薪資單時卻嚇了一大跳。

友美來到加拿大後的第一個月薪資換算成日幣為43萬日幣（約新台幣9.3萬元），足足超過在日本的2倍。她直言，「我真的嚇了一大跳，竟然可以領這麼多。」而讓薪資翻倍的原因不只是加拿大的薪資較高，日幣大貶也占了很大的因素。根據2022年3月匯率，1美元兌115日幣，然而如今卻突破150日幣大關。

她提到，自從來加拿大打工度假後，每個月都會請假去旅遊，光是在這半年內，她就至少到7個城市觀光，甚至還去了美國紐約。然而就算每次旅遊都花了至少30萬日幣（約新台幣6.5萬元），到現在為止，她仍然存了至少50萬日幣（約新台幣10.8萬元）。

不僅如此，加拿大客人都會大方地提供小費，有時候也有客人會給到30%。

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