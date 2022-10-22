鐵門被噴「同志按摩」他崩潰求償卻輸官司　法官：不算歧視

▲馬男住處大門被惡搞噴漆「同志」等字樣，他覺得受辱求償120萬，法官說明駁回請求的理由。（圖／取自免費圖庫pexels）



記者蔡怡萍／基隆報導

基隆一名馬姓男子的住處1樓鐵門被數次噴上「同志」、「XXX同志按摩服務」等字樣，讓他不僅承受鄰居異樣眼光、居住安寧也嚴重受影響，他怒告是一名劉姓男子所為，請求100萬精神撫慰金與20萬更換鐵門費用。法官審理後認為，現今社會同性性傾向已非貶抑之詞，「同志」字樣不應受到譴責及歧視，認為馬男不應對此請求精神撫慰金，判他敗訴。

判決書指出，馬男主張2020年9月至12月間，他位於基隆的住處大門屢次遭劉姓男子惡作劇，不但朝信箱灌入黃色泡棉膠，還在後院潑灑刺鼻侵蝕液體，把地面都腐蝕掉，最常做的就是在鐵門上噴漆「同志」、「XXX騙錢不還」、「XXX同志按摩服務」等字樣，最後甚至因噴漆痕跡難以回復，更換門板花了20萬元，不但傷了荷包、又需承受鄰居異樣眼光與極大恐懼，怒告請求100萬精神賠償，與20萬修繕費，總共120萬元。

法官檢視路口監視畫面，確認劉男於2020年9月14日深夜，有至馬男家門前灌膠、噴漆等事實，但其他時間的犯行都無法證明是劉男所為，法院也依毀損他人物品罪，處劉男拘役20日，可易科罰金。

至於求償部分，基隆地院法官指出，馬男住處鐵門遭毀損屬「財產上損害」，他也沒提出發票或估價單，證明換鐵門花了20萬；而同性性傾向在現代多元開放社會已可獲得相當認同與支持，同性戀在價值判斷已非貶抑之詞，大法官解釋也表明同性戀不應受到譴責與非難，認為馬男對被噴上「同志」等詞感到被歧視，而請求精神撫慰金顯然不公平，因此駁回馬男求償，全案可上訴。