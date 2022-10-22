南韓前防長慘遭羈押！疑「捏造證據」　公務員遭北韓槍殺案陷疑雲

▲公務員李大俊的胞兄李萊晉21日前往首爾中央地方法院向徐旭提出抗議，遭警衛包圍。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓海洋水產部47歲公務員李大俊（이대준，音譯）曾於2020年9月慘遭北韓（朝鮮）遠距槍殺焚屍，當時的國防部長徐旭、海洋警察廳長金洪熙在報告中指出李大俊因欠下3億韓元賭債才萌生投誠北韓念頭，不過此一說法卻在監察院今年6月進行調查後遭質疑。檢方聲請羈押後，今（22）日法院裁定羈押徐、金兩人。

根據《韓聯社》，南韓首爾中央地方法院部長法官金相佑（김상우）於22日裁定羈押前國防部長徐旭、前海洋警察廳長金洪熙，他認為徐、金兩人恐有逃亡串證之虞。隨著文在寅政府時期的外交、國防單位高官接連遭檢方與法院調查甚至羈押，在「公務員遭北韓槍殺焚屍」疑雲的調查上，可能將取得重大進展。

徐旭在此事件上涉嫌濫用職權、偽造文書、損害公用電子記錄；金洪熙則涉嫌濫用職權、偽造文書、毀謗死者名譽等。

▲南韓前國防部長徐旭21日前往首爾中央法院接受羈押審查。（圖／達志影像／newscom）

從監察院13日發佈的監查結果來看，徐旭涉嫌2020年9月23日（李大俊死後隔天）下午1時召開相關長官會議後，下達指令刪除軍事統合情報處理系統（MIMS）內部多達60筆的資料，其內容多是軍方當時的監聽內容或機密，與當初文在寅政府認定李大俊「意圖投誠北韓」所做的判定基準相違背。

在同一時間，國家情報院也無端刪除多達46筆的監聽報告。

當時由時任青瓦台國家安保室長徐薰所主持的會議中，由徐旭、朴智元、時任統一部長李仁榮等人出席。

至於金洪熙身為海洋警察廳長，則涉嫌濫用職權、捏造公文，同時採用未經確認的證據，包括船上留下的拖鞋是否為李氏所有、以及李氏是否將用來購買花蟹的費用充當賭博資金等，其一口咬定李大俊因欠下鉅額賭債才有意投誠北韓，在短時間內便召開記者會發佈偵查結果。

▲李萊晉21日在首爾中央地方法院舉行記者會，要求羈押前國防部長徐旭等人。（圖／達志影像／newscom）

根據韓媒《紐西斯通訊社》，監察院曾於今年9月30日，就公務員李大俊2020年9月在西海（黃海）慘遭北韓軍方槍殺焚殺之事，通報前總統文在寅接受書面調查，不過文在寅卻動怒表示，「非常無禮的舉動！」

報導指出，若監察院與檢方在此事件的調查方向上產生一致，則檢方極可能會認為必須針對文在寅進行偵查；隨著法院裁定羈押徐旭、金洪熙等前任政府部長，恐怕會加快檢方偵辦文在寅的腳步。

對此，南韓現第一大在野黨、前執政黨「共同民主黨」大感不快，認為監察院、檢方調查此事件，無疑是尹錫悅政府針對前朝所進行的政治報復。

►公務員遭北韓槍殺案陷疑雲！南韓前防長疑「捏造證據」 遭檢聲押

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》