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南韓前防長慘遭羈押！疑「捏造證據」　公務員遭北韓槍殺案陷疑雲

▲▼公務員李大俊的胞兄李萊晉21日前往首爾中央地方法院向徐旭提出抗議，遭警衛包圍。（圖／達志影像／newscom）

▲公務員李大俊的胞兄李萊晉21日前往首爾中央地方法院向徐旭提出抗議，遭警衛包圍。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓海洋水產部47歲公務員李大俊（이대준，音譯）曾於2020年9月慘遭北韓（朝鮮）遠距槍殺焚屍，當時的國防部長徐旭海洋警察廳長金洪熙在報告中指出李大俊因欠下3億韓元賭債才萌生投誠北韓念頭，不過此一說法卻在監察院今年6月進行調查後遭質疑。檢方聲請羈押後，今（22）日法院裁定羈押徐、金兩人。

根據《韓聯社》，南韓首爾中央地方法院部長法官金相佑（김상우）於22日裁定羈押前國防部長徐旭、前海洋警察廳長金洪熙，他認為徐、金兩人恐有逃亡串證之虞。隨著文在寅政府時期的外交、國防單位高官接連遭檢方與法院調查甚至羈押，在「公務員遭北韓槍殺焚屍」疑雲的調查上，可能將取得重大進展。

徐旭在此事件上涉嫌濫用職權、偽造文書、損害公用電子記錄；金洪熙則涉嫌濫用職權、偽造文書、毀謗死者名譽等。

▲▼南韓前國防部長徐旭21日前往首爾中央法院接受羈押審查。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓前國防部長徐旭21日前往首爾中央法院接受羈押審查。（圖／達志影像／newscom）

從監察院13日發佈的監查結果來看，徐旭涉嫌2020年9月23日（李大俊死後隔天）下午1時召開相關長官會議後，下達指令刪除軍事統合情報處理系統（MIMS）內部多達60筆的資料，其內容多是軍方當時的監聽內容或機密，與當初文在寅政府認定李大俊「意圖投誠北韓」所做的判定基準相違背。

在同一時間，國家情報院也無端刪除多達46筆的監聽報告。

當時由時任青瓦台國家安保室長徐薰所主持的會議中，由徐旭、朴智元、時任統一部長李仁榮等人出席。

至於金洪熙身為海洋警察廳長，則涉嫌濫用職權、捏造公文，同時採用未經確認的證據，包括船上留下的拖鞋是否為李氏所有、以及李氏是否將用來購買花蟹的費用充當賭博資金等，其一口咬定李大俊因欠下鉅額賭債才有意投誠北韓，在短時間內便召開記者會發佈偵查結果。

▲▼李萊晉21日在首爾中央地方法院舉行記者會，要求羈押前國防部長徐旭等人。（圖／達志影像／newscom）

▲李萊晉21日在首爾中央地方法院舉行記者會，要求羈押前國防部長徐旭等人。（圖／達志影像／newscom）

根據韓媒《紐西斯通訊社》，監察院曾於今年9月30日，就公務員李大俊2020年9月在西海（黃海）慘遭北韓軍方槍殺焚殺之事，通報前總統文在寅接受書面調查，不過文在寅卻動怒表示，「非常無禮的舉動！」

報導指出，若監察院與檢方在此事件的調查方向上產生一致，則檢方極可能會認為必須針對文在寅進行偵查；隨著法院裁定羈押徐旭、金洪熙等前任政府部長，恐怕會加快檢方偵辦文在寅的腳步。

對此，南韓現第一大在野黨、前執政黨「共同民主黨」大感不快，認為監察院、檢方調查此事件，無疑是尹錫悅政府針對前朝所進行的政治報復。

►公務員遭北韓槍殺案陷疑雲！南韓前防長疑「捏造證據」　遭檢聲押

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