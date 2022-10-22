蘇愷戰機墜毀原因曝！俄媒狠批「中國晶片太爛」　澤倫斯基粉狂補刀

▲俄羅斯Su-34戰機墜毀民宅後發生爆炸，造成眾多俄國平民死傷。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

俄軍一架蘇愷34戰機（SU-34）於17日晚間進行飛行訓練時，意外墜毀在西南邊境城鎮葉伊斯克（Yeysk）某公寓中庭，燃油外洩爆炸導致多數俄國平民死傷。儘管官方研判墜機可能是「技術故障」造成，但俄媒卻在評論時歸咎給中國，認為從中國進口來的晶片故障率太高。

俄媒國家商業報《Kommersant》於當地時間17日指出，有匿名的消息人士透露，從中國進口來的晶片故障率為2%，不過自從今年2月底俄烏戰爭開始後，俄羅斯的電子廠商面臨40%的高故障率，許多產品零組件出現品質疑慮，而在戰爭爆發後，受到美國等西方國家祭出制裁的影響，俄羅斯的供應鏈出現問題。

報導評論，俄羅斯境內供應鏈因戰爭而出現混亂，加上許多外國企業陸續撤出俄羅斯市場，使得俄羅斯廠商只能透過非正式管道取得晶片等組件，而中國晶片故障率高達40%，俄羅斯廠商缺乏申訴管道、無法求償或要求售後服務。

《中國報》評論認為，其實中國在外交手段上經常採取模稜兩可的態度，既不完全贊同俄羅斯非法入侵烏克蘭、也不介意俄羅斯遭國際孤立，若高達40%故障率的晶片真的是來自中國的報廢品，其實正代表著莫斯科與北京當局今年2月宣布的「無限友誼」面臨考驗，而若中國晶片故障率過高，俄羅斯就更難生產有用的武器。

那些支持俄罗斯的中国人 ，

你们看到了吧 ？

怪不得很多人骂你们是通俄的黄俄孝子！

俄罗斯 SU-34 战机坠毁居民楼并砸死大量俄国平民 ，

他们却甩锅给中国 ！

他们居然在怪中国 ！



据俄媒Kommersant报道，前天坠毁在俄罗斯民宅的苏凯-34战机不是引擎和机械事故，而是飞机上使用的中国芯片出现严重问题 — 泽连斯基????????Zelenskyy????????Zelenskyj????????泽伦斯基/泽林斯基 (@zeliansiji) October 21, 2022

疑似是支持烏克蘭總統澤倫斯基的中國網友便在其成立的推特帳戶（@zeliansiji）上發文，指控俄媒《Kommersant》居然將蘇愷34戰機墜毀的原因歸咎為中國晶片良率太低，「據報導，蘇愷-34戰機不是引擎和機械事故，而是飛機上使用的中國芯片出現嚴重問題。那些支持俄羅斯的中國人，你們看到了吧？怪不得很多人罵你們是黃俄孝子！蘇愷-34墜毀砸死大量俄國平民，他們卻甩鍋給中國！」

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