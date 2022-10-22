右手伸進機器！工廠女子「整條手臂秒壓成扁片」　驚悚瞬間曝光

記者張寧倢／綜合報導

美國Reddit論壇最近有網友po出一段驚悚影片，一名工廠女員工在操作機器時，將手伸進去調整鐵片，沒想到突然發生故障，她整隻手臂被機器重壓約3秒，直接壓成扁平的「一片手臂」，她只能輕捧著手臂求救，畫面令人心驚。

▲機器故障，工廠女工整隻右手被壓扁。（圖／翻攝自Reddit／@AspenGoat）

影片中，這名女性工人疑似是在製作模具，可以看到起初她先把上個成品取出，再放入新的鐵片材料，她在機器尚未啟動時，將右手伸進機器作業區內調整鐵片位置，不料機器突然故障，自動壓下閉合，直接將她的手臂壓成扁平片狀，她只好輕輕地將受傷的右手移出來，轉頭求救，不過估計可能救不回右手了。

這則Reddit貼文至今已有1.4萬名網友按讚，影片也出現在推特等其他社群。有網友留言猜測可能是女工自己誤觸開關，「另一支手好像碰到按鈕」、「我原本沒發現，她左手肘按下按鈕了」。也有網友認為機器不應該啟動，「對於大多數加壓機器都應該有雙開關保護裝置，確保兩隻手臂要同時進行操作才會啟動」。

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