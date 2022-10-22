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瑞典公路「測速照相機」大規模失竊　驚傳被裝在俄軍無人機上

▲▼俄羅斯國防部2022年8月8日發布影片顯示，俄軍一架「海鷹-10」（Orlan-10）無人偵察機在未公開的地點準備升空。（圖／美聯社）

▲俄羅斯國防部8月發布影片顯示，俄軍一架「海鷹-10」（Orlan-10）無人偵察機在未公開的地點準備升空。（圖／美聯社）

記者張寧倢／綜合報導

瑞典最近出現一波「測速照相機」失竊潮，據《紐約時報》指出，瑞典警方共調查了160起相機失竊案。瑞典媒體更稱，俄軍「海鷹-10」（Orlan-10）無人偵察機上所使用的單眼相機和瑞典遭竊的相機極為類似。瑞典安全局也表示，已接收到測速照相機被用於俄軍無人機的傳聞，但不能透露細節。

根據《紐約時報》報導，瑞典交通部官員Eva Lundberg表示，首都斯德哥爾摩和中部城市烏普薩拉（Uppsala）各地的測速照相機接連被偷，第一波失竊潮發生在8月底，短短8天內損失了70多台相機，經過9月的一陣消停後，第二波高峰在10月中旬襲來。警方共調查了160起案件，而每台相機更換或維修費用恐超過2.2萬美元（約新台幣70萬元）。

報導指出，竊賊通常在午夜到凌晨3點間沿著鄉村公路犯案，安裝在鐵桿上的方型櫃中裝設了閃光燈、雷達、處理器等系統零件和價值不斐的相機，但嫌犯只拿走相機，且犯案速度非常快，使用鈍器或鋸子甚至是開車輾過鐵櫃後拿走目標。

然而，瑞典作家兼軍事部落客Lars Wilderang推測，受西方制裁的俄羅斯可能竊走相機，當作無人機等軍事設備的組成零件。他說，「小偷來自某地區，但買家應該是另一個地方的人，除非有人訂購產品，否則小偷不會進行這種大規模的系統性竊案。」他認為這與過去民眾被開罰單生氣砸毀測速照相機不同，過去幾周是有人計畫性地偷走裡頭的相機，剩下的零件仍遺留現場。

另外，《瑞典晚報》（Aftonbladet）報導指出，這些測速照相系統配備了相機大廠佳能（Canon）的單眼相機，而烏克蘭軍方最近發布一段影片顯示，烏軍繳獲的俄羅斯「自製無人機」上也發現類似的相機，而影片中的機體殘骸據稱是來自「海鷹-10」無人偵察機。

瑞典安全局（Säpo）一名發言人表示，「我們知道有傳言稱，這些設備被用於俄國自製無人機，但我們不能透露情報工作的細節。」紐時報導，瑞典交通部的Eva Lundberg補充，瑞典使用專門訂製的尼康（Nikon）相機只能拍攝到在50英呎（約15.2公尺）外的駕駛和車牌，在任何其他距離上，鏡頭都會失焦，「據供應商稱，這是不可能調整的。至少不太容易做到。」

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