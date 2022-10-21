　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

路透：G7祭油價上限　俄羅斯有辦法大致規避

▲▼歐盟、俄羅斯、石油禁運。（圖／路透）

▲儘管G7國家祭出油價上限，但俄羅斯還是有辦法突破封鎖。（圖／路透）

文／中央社

石油業者和美國官員指出，俄羅斯能找到足夠油輪將大部分產油運出口，突破七大工業國集團（G7）將對俄油訂的價格上限控制，凸顯限制俄國戰爭收入歷來最具野心行動的侷限。

路透社報導，G7國家9月同意，最晚12月5日實施以強制低價限制俄羅斯石油銷售的新措施。但這項決定令全球主要相關業者驚懼，他們擔憂這麼做恐怕會使得全球貿易癱瘓。

美國和這些保險商、貿易商及航運商經過數月討論，已安撫這些企業對於制裁曝險的疑慮；但各方如今意識到，俄羅斯可以利用自己取得的油輪和服務大致繞過制裁。

關於俄羅斯石油貿易的韌性預估，以及華府與全球石油和相關服務業者討論的細節，先前從未曝光。

一名美國財政部官員告訴路透社，80%至90%的俄羅斯石油將繼續在油價上限機制之外銷售出口，這個估計的比例算是合理。

這名官員表示，換句話說，如果俄羅斯拒絕遵守油價上限規定，只有每日100萬至200萬桶俄產原油及煉油產品會無法出口。由於情勢敏感，這名官員拒絕曝光身分。

以9月來看，俄羅斯每日出口700萬多桶油品。

價格上限的制裁計畫，起初看似網羅俄羅斯全部的石油貿易，如今範圍可能大大縮減。業界和政策資深人士已見到這項措施的侷限。

大宗商品貿易巨擘托克（Trafigura）液態貨運部全球主任奧利維（Andrea Olivi）表示：「理論上，（俄羅斯）有一支夠大的影子船隊，能在12月5日之後繼續將俄國原油運輸出口。」

「許多這些影子油輪將能夠自我保險，或是能夠取得俄羅斯的防護與補償（Protection and Indemnity, P&I）保險。」

美國投資銀行摩根大通（JP Morgan）預測，對俄油祭出價格上限的制裁效果小，因為俄國可安排中國、印度和自家油輪來幾乎完全繞過禁令，即使俄國油輪平均船齡已接近20年，依航運標準相對老舊。

摩根大通指出，這使得俄羅斯12月石油出口可能只比9月減少每日60萬桶。

瑞士資產管理商寶盛（Julius Baer）經濟學部主任魯克（Norbert Rucker）表示，不只油輪來源改變，保養油輪和油貨物流的服務也變了位置。

他告訴路透社：「交易俄羅斯石油的業者不再位於瑞士、日內瓦或倫敦，目前更多來自中東。看看（俄羅斯）石油買家多是亞洲人、油輪及保險，這類交易似乎愈來愈多在亞洲。」

油價上限雖然可對俄羅斯帶來財務和技術難題，但也會使得全球供應量減少1%至2%。而世界正面臨通貨膨脹飆升、經濟衰退恐將來臨等困境。

美國財政部官員消息人士表示，美方知道，為了規避對俄制裁，一些油輪正在改變註冊國家，一些貿易實體也移到G7以外地方下單。

不過這名官員指出，俄羅斯石油仍可因必須繞遠運輸，以及被迫屈居次等的保險和融資，而面臨成本增加。因此美國樂觀預期，俄國長期仍將被迫在限制的價格內出售石油。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►飛利浦全自動義式咖啡機「現省8000元」！5種咖啡一鍵完成　香醇又方便

ET快訊
金鐘／Lulu如願奪主持人！黃子佼霸氣兌現「愛馬仕」承諾
金鐘／Lulu奪獎內幕曝！　「1票差」險勝小S
金鐘／背景男聲突喊「佼哥」！黃子佼領完獎秒驚覺不對勁
金鐘節目類完整得獎名單！Lulu終奪獎爆哭　《大嘻哈》拿3獎
金鐘／吳宗憲紅毯、典禮前半不見蹤影　親揭原因「跟亡父有關」
金鐘／一獎兩得主！　炎亞綸撕開名單「皺眉不敢信」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

經濟學人創造新詞「英大利」影射英國淪為義大利　義駐英大使批評

義大利首位女總理將產生　德拉吉告別歐盟舞台

路透：G7祭油價上限　俄羅斯有辦法大致規避

紐約黑幫老大當街被槍殺　真相竟是兒子圖謀「14億財產」買兇殺人

詭異畫面！男穿西裝「卻拿開山刀」隨機按門鈴　住戶看監視器怕爆

操場足球門突倒塌！小學生開心參加運動會　慘被「砸中頭部」身亡

越南8年來首例人染禽流感　5歲女童多重器官衰竭病危

美國認定伊朗派員赴克里米亞　助俄操作無人機

頭顱插在校門上！緬甸血腥鎮壓「斬首教師」　無頭屍扔地上

南韓飛官「6年內528人」轉當民航機師！　培訓1人至少花3億

恭喜Lulu得金鐘了！！！　一喊到名就爆哭...超感人

金鐘57／最猛VS.最萌　蔡尚樺爆乳！視網膜「柚子」有夠Ｑ

小S「雙肩超高角」撞倒麥克風　派翠克機靈...她氣：鋒頭被搶XD

相機自拍棒突斷掉落海！　魚兒意外入鏡成水中美景

碰瓷騎士沿路緊貼貨車　下秒上演慢動作綜藝摔

AKIRA壓軸「直奔台上頒獎」　全中文致詞：我是第一代姐夫

8旬老師傅打開百年保險櫃　花40分鐘揭彰化「黃金傳說」

台7線女「失蹤前身影」曝　與母最後通話：身子很冷

萌妹罰站斜眼偷看電視　被媽抓包還討論劇情XD

女搭電梯「手機掉縫裡」　與男友尷尬對視超爆笑

經濟學人創造新詞「英大利」影射英國淪為義大利　義駐英大使批評

義大利首位女總理將產生　德拉吉告別歐盟舞台

路透：G7祭油價上限　俄羅斯有辦法大致規避

紐約黑幫老大當街被槍殺　真相竟是兒子圖謀「14億財產」買兇殺人

詭異畫面！男穿西裝「卻拿開山刀」隨機按門鈴　住戶看監視器怕爆

操場足球門突倒塌！小學生開心參加運動會　慘被「砸中頭部」身亡

越南8年來首例人染禽流感　5歲女童多重器官衰竭病危

美國認定伊朗派員赴克里米亞　助俄操作無人機

頭顱插在校門上！緬甸血腥鎮壓「斬首教師」　無頭屍扔地上

南韓飛官「6年內528人」轉當民航機師！　培訓1人至少花3億

嚇死湖人迷！　戴維斯為守雷納德「重摔背部」一度起不來

美控伊朗派員至克里米亞　烏克蘭指俄在水壩布雷

經濟學人創造新詞「英大利」影射英國淪為義大利　義駐英大使批評

藍議員痛批「高雄治安敗壞」　綠營提數據狠酸：國小算數都不會

劉雨柔、楊皓如正式撕破臉！　她深夜爆哭指名：這就妳的水準

義大利首位女總理將產生　德拉吉告別歐盟舞台

楊勇緯阿布達比大滿貫賽奪銀　惜未能衛冕：會將挫折化為動力

黑白合傷柯文哲形象？　學者分析「短空長多」：為2024拿下2個灘頭堡

正妹胸口繫10條束帶　一用力瞬間噴飛！

相關新聞

美國認定　伊朗派軍助俄操作無人機

美國認定　伊朗派軍助俄操作無人機

白宮國安會發言人柯比20日表示，證據顯示伊朗派軍至克里米亞，協助俄羅斯操作伊朗製Shahed-136自殺無人機，對烏克蘭首都基輔進行轟炸，拜登政府考慮對伊朗實施新制裁，以便無法出口武器給俄國。另一方面，英國外交部表示，向俄國提供無人機的相關人士將受到制裁。

車臣領袖po影片炫耀「3未成年兒上戰場」

車臣領袖po影片炫耀「3未成年兒上戰場」

俄幼稚園上「軍火課」教4歲孩子認識AK-47步槍

俄幼稚園上「軍火課」教4歲孩子認識AK-47步槍

烏克蘭因俄軍空襲　首度全國限電

烏克蘭因俄軍空襲　首度全國限電

烏克蘭親俄副州長：將再解放南部3個州

烏克蘭親俄副州長：將再解放南部3個州

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭俄烏衝突烏克蘭危機俄烏戰爭StopRussia

讀者迴響

熱門新聞

快訊／五股槍響！警匪追逐傷亡不明

貨車逆向撞機車　騎士送醫不治

金鐘獎／吳宗憲消失紅毯、典禮前半原因曝光

蔡尚樺「胸前晃動」太猛！一轉身全場噴鼻血

婆婆顏值太逆天！被婚宴賓客誤認是新娘

Lulu奪下主持人！黃子佼兌承諾

竇智孔不藏了！正妹妻「胸前開一道」火辣現身

金鐘獎／一領完獎…背景男聲突制止喊「佼哥」！

狗單獨關在車內　她見螢幕6字笑了

Lulu奪獎內幕曝「1票差」險勝小S

「4生肖」年底大翻身！愛情、事業、財運一路發

恩客暈船娶了！妻4年忍不住...他翻一包套套崩潰

婚禮播玖壹壹「這首歌」！奶奶一聽氣炸

金鐘57／節目類完整得獎名單！Lulu爆哭

遭老師點名螢幕黑黑的　網嚇有熊

更多

最夯影音

更多
恭喜Lulu得金鐘了！！！　一喊到名就爆哭...超感人

恭喜Lulu得金鐘了！！！　一喊到名就爆哭...超感人
金鐘57／最猛VS.最萌　蔡尚樺爆乳！視網膜「柚子」有夠Ｑ

金鐘57／最猛VS.最萌　蔡尚樺爆乳！視網膜「柚子」有夠Ｑ

小S「雙肩超高角」撞倒麥克風　派翠克機靈...她氣：鋒頭被搶XD

小S「雙肩超高角」撞倒麥克風　派翠克機靈...她氣：鋒頭被搶XD

相機自拍棒突斷掉落海！　魚兒意外入鏡成水中美景

相機自拍棒突斷掉落海！　魚兒意外入鏡成水中美景

碰瓷騎士沿路緊貼貨車　下秒上演慢動作綜藝摔

碰瓷騎士沿路緊貼貨車　下秒上演慢動作綜藝摔

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面