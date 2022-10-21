頭顱插在校門上！緬甸血腥鎮壓「斬首教師」　無頭屍扔地上

▲46歲男教師被軍方殺害斬首。圖為被士兵燒毀的校園一角，冒出陣陣濃煙。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

緬甸軍政府血腥鎮壓事件再添一樁，46歲中學男教師索敦莫（Saw Tun Moe，音譯）被軍方拘留後殺害斬首，目擊者20日透露，他的無頭屍體被扔在學校大門前的地上，頭顱被插在校門口大門的尖刺上，手指也被砍斷。

美聯社報導，這起事件發生在緬甸中部，就在16日上午，約80名軍政府士兵與多名武裝平民現身對空鳴槍。目擊者宣稱，當時包括索敦莫在內有20多人躲著，但最後被抓住，軍方沒收手機等物品後，帶走索敦莫一人。

索敦莫被帶到馬圭地區的Taung Myint村落，隔日上午11時左右，士兵們離開後，當地村民就發現索敦莫的屍體，「在查看屍體後，我立刻知道是他，他過去這幾個月常來我們村裡當老師，所以才認出他的臉」。

索敦莫被斬首殺害，頭顱被插在村落當地學校的校門口大門的尖刺上，斷頭屍體就扔在大門前的地上，右手3根手指遭砍斷放在大腿中間。他的大腿上蓋著一張前民選政府實質領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）的舊競選海報。

索敦莫陳屍的這所學校其實早在去年就關閉，但被武裝士兵燒毀。目前軍政府與官媒均未發布這名教師死亡的消息，已知索敦莫任教經驗超過20年，曾經參加過反軍方抗議活動。

消息傳出後，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）在推特上表示，「我們對於緬甸軍政府在馬圭地區逮捕、公開肢解、斬首一名教師的消息感到震驚，這政權的殘暴，包括對教育工作者的暴力，需要國際社會作出強而有力的回應」。

自從緬甸軍政府2021年2月推翻民選政府奪權以來，該國始終處於動盪之中，安全部隊鎮壓和平示威，接連引爆武裝抵抗。軍方迄今逮捕數萬人，被指責要為2300多名平民的死負起責任。