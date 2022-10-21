印度版AZ疫苗「1億劑庫存」將全數銷毀　製造商驚曝：去年就停產

▲印度取得AZ疫苗配方授權，在國內貼標生產新冠疫苗「Covishield」。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

印度疫苗製造商「印度血清研究所」（Serum Institute of India，下稱SII）宣布將銷毀1億劑過期的新冠疫苗。SII取得阿斯特捷利康製藥公司（AstraZeneca）授權，在印度生產本土版的AZ疫苗「Covishield」，印度9成以上已接種劑量都是施打Covishield，但事實上這款疫苗早在去年12月就停止生產。

▲印度血清研究所表示，將銷毀1億劑過期疫苗。（圖／路透）

根據BBC報導，SII執行長普納瓦拉（Adar Poonawalla）20日表示，由於需求量低，公司早在2021年12月就停止生產印度版AZ疫苗「Covishield」，大約保留了1億劑的庫存，但這些疫苗保存期限只有9個月，今年9月就已經過期，「由於人們現在似乎已厭倦新冠肺炎，加強劑疫苗並無需求。說實話，我也覺得受夠了，大家都是如此。」

若以生產劑量而言，SII是目前全球最大的疫苗製造商，新冠疫情期間其生產的Covishield疫苗占了全印度9成以上接種劑量。根據印度衛生部數據，印度迄今已接種20多億劑疫苗，超過7成民眾接種至少2劑，但加強劑疫苗接種量只達成2.98億劑。

普納瓦拉表示，新冠疫苗的前景發展可能是，未來人們每年接種流感疫苗時可同時施打，「但在印度，並沒有像西方國家那樣年年注射流感疫苗的文化。」不過他也透露，SII現已完成美國諾瓦瓦克斯疫苗「Covovax」作為加強劑的試驗，預計2周內可獲批准，另外SII也和諾瓦瓦克斯合作開發針對Omicron變種病毒的次世代疫苗。

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