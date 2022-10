車臣領袖po影片炫耀「3未成年兒上戰場」　扛火箭砲合照笑開懷

▲卡狄羅夫的三名兒子扛著火箭砲、拿著機關槍笑著合照。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

車臣領導人卡狄羅夫(Ramzan Kadyrov)先前才說,要將三名未成年兒子送上烏克蘭前線,結果20日果真po出兒子們在戰場上扛著火箭砲、用機關槍掃射的畫面,更強調兒子們很快就會去更前線,在最艱困的地方作戰,四個人還拿著武器開心合照。

卡狄羅夫在Telegram上發文表示,自己3個年僅14歲、15歲和16歲的兒子已被送到烏克蘭前線,「是時候在真正的戰鬥中證明自己了。」從他貼出影片可以看到,這幾個小男孩拿著火箭筒發射砲彈,也朝著前方空地用機關槍瘋狂掃射;卡狄羅夫說,兒子們正在掩護朝敵人陣營靠近的俄軍。

Ramzan Kadyrov claims his three teenage sons (aged 14,15 and 16) visited the front in Ukraine



He says they "went right up to enemy positions and provided covering fire for attacking troops" pic.twitter.com/4XcNp6vGRv