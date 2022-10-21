車臣領袖po影片炫耀「3未成年兒上戰場」　扛火箭砲合照笑開懷

▲卡狄羅夫的三名兒子扛著火箭砲、拿著機關槍笑著合照。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

車臣領導人卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）先前才說，要將三名未成年兒子送上烏克蘭前線，結果20日果真po出兒子們在戰場上扛著火箭砲、用機關槍掃射的畫面，更強調兒子們很快就會去更前線，在最艱困的地方作戰，四個人還拿著武器開心合照。

卡狄羅夫在Telegram上發文表示，自己3個年僅14歲、15歲和16歲的兒子已被送到烏克蘭前線，「是時候在真正的戰鬥中證明自己了。」從他貼出影片可以看到，這幾個小男孩拿著火箭筒發射砲彈，也朝著前方空地用機關槍瘋狂掃射；卡狄羅夫說，兒子們正在掩護朝敵人陣營靠近的俄軍。

Ramzan Kadyrov claims his three teenage sons (aged 14,15 and 16) visited the front in Ukraine



He says they "went right up to enemy positions and provided covering fire for attacking troops" pic.twitter.com/4XcNp6vGRv — Francis Scarr (@francis_scarr) October 19, 2022

車臣地區以穆斯林居多數，目前由前軍閥卡狄羅夫領導，他也相當力挺俄羅斯入侵烏克蘭，讓車臣部隊加入俄方先鋒部隊。卡狄羅夫說，他的兒子們很快就會到更前線，準備在最艱困的地方作戰。

卡狄羅夫還曾表示，莫斯科應該考慮在烏克蘭使用低當量（low-yield）核武，但克里姆林宮出面反駁指出，「地區領導人有權表達自己的觀點，但即使是在困難時刻，任何評估都應該排除情緒因素，所以我們堅持平衡客觀，在我們國家，只有在相關原則的基礎上才會動用核武。」

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