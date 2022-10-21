日本驚見「幽靈新幹線」！42列車延誤　影響3.6萬人

▲日本新幹線出現系統異常，導致列車大延誤。（圖／翻攝自jr-odekake）

記者王佩翊／編譯

日本東海道新幹線品川站20日的第一班列車原定於上午6時出發，但系統卻顯示，有另一輛「不應該存在的新幹線」停在軌道上，使得該輛新幹線無法進站，更導致後續42個班次的列車延誤。然而經站方確認，實際軌道上並沒有系統顯示的那輛「幽靈新幹線」，疑似是受到電流干擾，才會出現異常訊號。

根據《朝日新聞台》報導，東海道新幹線20日原定上午6時出發的首發列車「希望79號」受到系統問題影響，被迫延誤52分鐘。日本JR東海指出，希望79號當天上午5時左右正準備提前進入品川站做準備，然而列車管理系統卻顯示站內停有另一輛新幹線，因此希望79號只能在軌道上暫時停靠，無法進站。

經工作人員確認，品川車站內並沒有系統上顯示的那輛新幹線，經過設備檢查與安全確認後，原定於上午6時出發的「希望79號」才終於在延誤52分鐘後出發。

東海道新幹線擁有專門的列車管理系統，以掌握在不同區間行駛的不同班次新幹線，並進行列車調度。而新幹線的路線每隔一定區間就會有電流流動，一旦新幹線經過，電流被車輪阻斷，系統便能藉此辨識列車的即時位置。然而此次系統異常疑似是因為某種原因導致該區間的電流被切斷，導致系統識別出現錯誤，認為品川站內有「不存在的新幹線」。

受到系統異常影響，上下行區間共有42班列車發生延誤，約3萬6000名乘客受到影響，目前JR東海道仍在調查詳細事發原因。

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