英首相之爭蘇納克呼聲最高　曾逼宮強生「有望成首位非白人領袖」

▲英國前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak，左）與前首相強生（右）可能將角逐新一任黨魁。（圖／路透，下同）

記者張寧倢／綜合報導

英國「最短命首相」特拉斯上任45天就請辭，保守黨最快24日會選出新任黨魁接任。英國《天空新聞》指出有7人可能接替成為新首相，其中以曾逼宮強生下台的蘇納克呼聲最高，他在與特拉斯競選黨魁時就曾預言她的減稅計畫將導致經濟崩盤，若蘇納克當選將成為英國史上首位非白人首相。

1. 前任財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）

英國爆發新冠疫情初期，印度裔財相蘇納克因良好的金融對策因應而獲讚譽，曾被預估是強生的繼任者，今年在保守黨魁的最後一輪競選敗給特拉斯，但年僅42歲的他當時就曾警告，特拉斯缺乏資金支持的減稅計畫將引發市場恐慌、重創經濟，是「童話經濟學」。然而，過去他在逼宮強生行動中發揮關鍵作用，讓外界質疑他可能無法團結保守黨。

2. 前貿易政策國務大臣、現任下議院領袖摩丹特（Penny Mordaunt）

摩丹特是英國史上第一位女性國防大臣，也曾擔任世界銀行行長，她在今年黨魁之爭中以第3名落敗，特拉斯上任後她曾公開批評保守黨「內部溝通糟透」，引發轟動。據《天空新聞》了解，摩丹特正在徵詢同僚意見，考慮是否參選。

3. 國防大臣華勒斯（Ben Wallace）

華勒斯2019年被任命為國防部長，2021年美軍與盟軍撤離阿富汗時英國國防部表現不俗，最近更因軍援烏克蘭相關事務而廣獲聲望，作為一名前陸軍上尉一度是接替英相有力人選，卻未參加前次競選。儘管他18日曾向《泰晤士報》透露，他希望繼續留任國防大臣，但他也暗示，如果政府放棄增加國防預算的承諾，他將可能請辭。

4. 前首相強生（Boris Johnson）

據CNN引述消息人士稱，儘管強生目前仍深陷「派對門」醜聞，但許多盟友仍認為，強生是唯一可以讓保守黨團結、替國家帶來穩定的候選人。強生的盟友表示，在特拉斯發表請辭演說後幾個小時內，就有人積極遊說強生再出來競選。英國國際貿易部部長杜德里奇（James Duddridge）也力挺他回歸，「希望你假期過得愉快，老闆，你是時候回來了。」

5. 前檢察總長、內政大臣布瑞弗曼（Suella Braverman）

布瑞弗曼在強生下台前就曾「搶第一」宣布競選黨魁，強硬脫歐派的她被讚許是保守黨偏右的意見領袖。特拉斯9月6日任命布瑞弗曼接任內政大臣，但任內曾嚴厲指責保守黨的批評者而備受爭議，然而，布瑞弗曼19日因不慎使用私人電子信箱寄發保密文件的失誤閃電請辭，隨後猛烈批評特拉斯「混亂的執政任期」以及政府違背移民政策等關鍵承諾。

6. 國際貿易大臣巴德諾赫（Kemi Badenoch）

42歲奈及利亞裔的巴德諾赫在前次黨魁競選中得票數排在第4，是英國政壇後起之秀，在保守黨右翼成員中頗受歡迎。一名與巴德諾赫關係密切的消息人士暗示她可能參加競選，「既然首相已經宣布辭職，黨內必須團結支持一名新領導人，這位領導人必須恢復民眾對政治的信任，為英國人組織良好政府，巴德諾赫正在和同事討論如何盡可能實現此目標。」

7. 司法大臣路易斯（Brandon Lewis）

曾擔任安全和移民國務大臣、北愛爾蘭事務大臣的路易斯並未參與上次黨魁選舉，而是支持現即將離任的特拉斯。不過《天空新聞》指出，他正在衡量是否參加黨魁選舉，據悉，路易斯可能會以實用主義者和統一團結者之姿出馬競選。

前外交大臣、新任財政大臣韓特（Jeremy Hunt）

特拉斯9月初上任時任命夸騰（Kwasi Kwarteng）擔任財政大臣，然而，他公布的迷你預算案造成英國公債殖利率飆升，英鎊跌破新低等結果後14日遭解職。新上任的財相韓特被許多黨內人士視為可靠人選，曾2度競選黨魁，2019年在中最後一輪投票中敗給強生，前次競選則在第一輪投票落敗，當時韓特轉而支持蘇納克而非特拉斯。

保守黨議員布朗特（Crispin Blunt）表示，臨危受命的韓特在短短幾天內，表現令人印象深刻，應該由他擔任下一屆黨魁。然而，韓特據悉已向《天空新聞》表達他並無競選意願。

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