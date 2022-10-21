20歲女頭部中彈陳屍海灘上 　生前留神秘字條控訴「連遭3男性侵」

▲死者疑似生前遭人性侵。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

土耳其20歲女子伊爾克利瑪(Illklima Naz Akboru)近來被人發現頭部中彈，陳屍在海灘上，屍體旁還找到一把槍。警方調查找到一封疑似是死者留下的字條，上面寫道她遭到3名男子性侵，目前已將3人逮捕到案。

事件15日上午6時30分發生在薩姆松省(Samsun)阿塔庫姆區(Atakum)，伊爾克利瑪被路人發現一動也不動躺在沙灘上，立即打電話幫忙報案，醫護人員趕到現場發現她頭部中彈，驗屍後遺體已送回她位於托卡特省(Tokat) 阿爾穆斯(Almus)家鄉。

驗屍發現，身為刺青師的伊爾克利瑪，是自己持槍自轟身亡，同事透露，近來感覺到死者明顯心情不好，也不太與人交流。警方持續追查事件，找到死者曾留下一封遺書，字條中寫道她在不同地點，接連遭到3名男子性侵。

警方後來將3男逮捕到案，其中一名嫌犯是28歲男子Doğanay S.，之前曾有犯罪紀錄，死者也時常會到他家借宿，不過3男都否認對死者性侵犯，目前3人接受偵查後已被保釋，案件仍在調查中。

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