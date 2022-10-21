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下任英國首相24日出爐！強生可能回歸參選　多名議員表態力挺

▲▼英國前首相強生（Boris Johnson）。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國前首相強生（Boris Johnson）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

英國首相特拉斯（Liz Truss）就任短短45天，隨即在20日宣布請辭，成為英國最短命首相，而保守黨最快在24日就會選出新任黨魁來接任，而外界推測，前首相強生可能會回鍋參選，目前許多保守黨議員都已表態力挺。

根據CNN報導，兩名曾參與強生（Boris Johnson）在2019年保守黨魁競選的消息人士指出，儘管強生目前仍深陷醜聞，但許多盟友仍認為，強生是唯一可以讓保守黨團結、替國家帶來穩定的候選人。

強生2019年率領保守黨，取得1987年以來最大勝利，結果上任後卻接連爆出多起醜聞，包含違反新冠肺炎防疫規定的派對門事件，讓他最終於今年7月在近60名內閣成員及官員離職逼宮的壓力下請辭。

▲▼英國前首相首相特拉斯（Liz Truss）。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國首相特拉斯（Liz Truss）。（圖／達志影像／美聯社）

強生的盟友表示，在特拉斯發表請辭演說後幾個小時內，就有人積極遊說強生再出來競選，因為強生是唯一能夠輕鬆贏得保守黨支持的候選人。議員克拉克-史密斯（Brendan Clarke-Smith）表示，「我們需要一個能把人們團結在一起的人，一個真正能得到選民、黨內成員授權，以及能真正將這個黨重新運轉的人，我認為唯一符合資格的就是強生。」

英國國際貿易部部長杜德里奇（James Duddridge）也力挺強生回歸，「希望你假期過得愉快，老闆，你是時候回來了。」

根據新規則，有意爭取黨魁一職的黨籍國會議員需獲至少100位同僚提名，這意味最多只會有3人角逐黨魁。黨魁提名將於24日下午2時截止，預計隨後於當天下午3時30分至5時30分舉行黨籍國會議員投票，結果將於晚間6時揭曉。

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