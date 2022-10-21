飛機上絕不做的5件事！空姐：別光腳進廁所　小心踩到「水」

▲阿聯酋空服員丹妮爾（Danielle）分享她上機後絕不做的5件事。（圖／翻攝自TikTok、IG）



記者張方瑀／綜合報導

全球新冠肺炎疫情漸歇，民眾開始踏出國門旅行，睽違已久地搭上飛機。外國就有一名空服員分享她絕不會在飛機上做的5件事，其中一件就是沒穿鞋走進廁所，因為地板上的「水漬」很可能是前一位客人留下的排泄物。

根據《紐約郵報》報導，丹妮爾（Danielle）是一名阿聯酋航空的空服員，她日前在TikTok拍影片分享自己絕不在飛機上做的5件事，首先就是不在飛機上赤腳走路，尤其是進廁所時絕對會穿著鞋子，「它看起來像是地板上的水，但相信我，它真的不是，我相信你能猜到那是什麼。」

第二點是絕不會臉貼著機艙窗戶睡覺，因為可能很不乾淨，「沒有幾千人，也有幾百人不斷觸摸那片窗戶。」接著她說，可以的話盡量不要用手觸碰廁所裡的任何東西，暗示裡面可能不像旅客想的那樣乾淨，「你可以用衛生紙隔著，甚至是用腳踢開門都好。」

她接著提醒，當餐點放上座位前方餐桌前，最好多消毒一下，「如果我要在那裡吃飯，我會確保那邊是乾淨的。」最後她直接了當的說，「千萬不要加入『高空俱樂部』（Mile High Club）。」所謂高空俱樂部就是有些人會為了追求刺激，選擇在高空飛行時跑進廁所「辦事」。

不過有許多網友不認同她的說法，「空服員都不打掃嗎？」、「所以飛機在每次飛行前都不會先消毒清潔嗎？」、「照她這樣說，我上飛機前可能要穿防護服了」。

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