普丁「核足球」疑曝光！視察動員訓練營　親自試射狙擊步槍

記者詹雅婷／綜合外電報導

俄羅斯總統普丁20日一身黑衣視察梁贊地區軍事基地，並在現場試射SVD狙擊步槍，開了數槍。不過令人關注的是，在普丁身旁的人員手中，拿著的似乎是「核足球」（nuclear football）公事包。

▲普丁身旁人員手中似乎拿著「核足球」公事包。（圖／翻攝自YouTube）

塔斯社報導，普丁20日與國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）來到莫斯科東南方的梁贊地區（Ryazan region），視察當地徵召動員士兵所在的訓練營，瞭解部隊作戰協調與動員人員執行任務的準備情形。普丁視察實戰戰術、射擊等訓練，檢查士兵背包內的裝備，包括彈藥、食物及其他必需品等，並由紹伊古則向普丁報告動員者的最新訓練情況。

▲▼普丁與紹伊古20日視察梁贊地區軍事基地 。（圖／路透）

期間，普丁在視察射擊訓練之後，戴上護目鏡、耳機，在偽裝網之下試射SVD狙擊步槍，開了數槍。不過克里姆林宮並未說明他是否擊中近1000英尺（約300公尺）外的目標。

▲普丁試射SVD狙擊步槍。（圖／翻攝自YouTube）

不過令人關注的是，在普丁這趟視察行程中，一名人員手中似乎拿著所謂的「核足球」（nuclear football），也就是裝有遠程核攻擊授權所需代碼的公事包。

每日郵報指出，在俄羅斯持續侵烏之際，俄國官方釋出這段影片似乎旨在提高士氣，同時傳達紹伊古仍是普丁高層之一。此前，西方猜測紹伊古正被作風更加強硬的新任總指揮官蘇洛維金將軍（Sergei Surovikin）取代。

▼ 外媒指出，俄國官方釋出這段影片似乎旨在提高士氣。（圖／路透）