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上任僅45天仍爽領終身俸！　英「短命首相」特拉斯每年可拿417萬

▲▼英國首相特拉斯（Liz Truss）。（圖／路透）

▲英國首相特拉斯（Liz Truss）卸任後仍可請領終身津貼。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

英國首相特拉斯（Liz Truss）20日宣布請辭，在任期間僅45天的她，成為英國史上最短命的首相。儘管她在位時間不長，但根據英國政府規定，她仍有資格終身享有卸任首相的「公共職務費用津貼」，以支付她因特殊地位在公共生活中所產生的費用。雖然該筆津貼採實支實付，但最高每年可請領11.5萬英鎊（約新台幣424萬元），引發反對派人士不滿。

根據《紐約時報》報導，由於首相卸任後仍具有特殊社會地位，為維持其公共職責與維安，仍需部分人力，因此英國政府向卸任首相提供「公共職務費用津貼」，以報銷薪資等相關費用。而上任僅45天的短命首相特拉斯也將成為史上第6任在卸任後可向政府報銷相關費用的首相。

根據政府網站，卸任首相每年最高可請領11.5萬英鎊（約新台幣424萬元）的津貼費用，且終身有效， 然而這樣的規定也導致反對黨的不滿。

自由民主黨發言人賈丁（Christine Jardine ）在一份聲明中指出，「特拉斯不應該被允許像前幾位卸任首相一樣，每年獲得11.5萬英鎊的終身津貼，在此之前的首相們都在位至少2年。」她強調，「特拉斯的政治遺產是一場災難，保守黨正在讓納稅人為之買單。由於保守黨的經濟管理不善，英國人民嘴裡留下苦澀味道，因為他們正在與不斷上升的帳單與令人心痛的貸款奮鬥。」

1991年請辭的前首相柴契爾夫人（Margaret Thatcher）是首位開始請領這項津貼的卸任首相，此後包括梅傑（John Major）、布萊爾（Tony Blair）以及剛卸任的強生（Boris Johnson）都具有相關資格。特拉斯則會成為第6位可請領該津貼的前英國首相。

儘管「公共職務費用津貼」可以終身報銷，但是該津貼屬於實報實銷，不可以提前領取，也不能用於前首相的私人生活。且如果前首相一旦擔任主要反對黨的黨魁，也不能申請該津貼。

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