快訊／林佳龍號次抽中「1號」　侯友宜派正妹實習生抽中「2」

▲林佳龍陣營抽出1號，侯友宜陣營抽出2號。（圖／記者許靖騏攝）



記者陶本和／新北報導

新北市長參選人林佳龍、侯友宜21日都派遣代表前往新北市選舉委員會抽籤號次，林佳龍陣營由市議員何博文出席，抽中「一號」，喊出「新北一定贏，林佳龍凍蒜」的口號；而侯友宜陣營由世新大學剛畢業的實習生陳皓寧代表，抽出2號，喊出台語「侯我為2，侯侯做代誌」口號。

林佳龍陣營21日由何博文代為出席抽出號次，他率先抽出「1號」籤，現場陪同選舉幕僚馬上高喊「爽啦」，接著喊出「新北一定贏，林佳龍凍蒜」的口號；而侯友宜陣營則是派出世新大學口傳系剛畢業的實習生陳皓寧，她則剩下「2號」籤，選戰幕僚則在後方喊出台語口號「侯我為2，侯侯做代誌」（讓我為你，好好做事情）。

侯友宜選舉辦公室發言人陳柏翰表示，今天侯友宜由於有市政行程，因此交由選辦負責抽籤事務，並委由政治實習生陳皓寧來抽籤，其實這也是延續登記參選時的做法，讓年輕人有機會直接參與選舉的大小事務。

陳柏翰說，這屆選舉侯友宜市長抽到的號次是2號，侯友宜及團隊將繼續與市民共同打拚，侯友宜也強調，不管什麼號碼都是好數字，會與所有志同道合的候選人一起努力，帶給市民朋友「健康、快樂、有希望」，一起推動新北市持續正向改變，讓新北市變得更好。

▼林佳龍陣營抽出1號，侯友宜陣營抽出2號。（圖／記者許靖騏攝）