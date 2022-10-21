新冠疫苗喊漲！1劑飆破4000元　輝瑞：合理反映成本

▲輝瑞藥廠擬調漲新冠疫苗的價格。（示意圖／路透）

記者王佩翊／編譯

美國輝瑞藥廠宣布，在美國政府現有的採購計畫到期後，預計把新冠疫苗的價格提高至4倍，至每劑110至130美元（約新台幣3536至4179元）。由於新冠疫情逐漸趨緩，對於疫苗的需求也減少，導致疫苗製造商必須提高價格才能滿足2023年以及之後的收入預期。

根據《路透社》報導，美國輝瑞藥廠高級主管盧金（Angela Lukin）20日表示，新冠疫苗的價格將調漲至4倍，從每劑30美元（約新台幣964元）調高為110至130美元（約新台幣3536至4179元），調漲時間點則會在美國政府目前的採購計畫結束之後。她指出，新冠疫苗目前是由政府免費提供給所有人，而希望未來能夠免費提供給擁有私人醫療保險或是政府支付保險的人。

盧金強調，「我們相信，美國的新冠疫苗反映了總體的成本，並確保價格不會成為患者取得疫苗的障礙。」美國政府目前向輝瑞支付每劑約30美元（約新台幣964元）的疫苗費用，而到2023年美國公共衛生緊急狀態結束後，疫苗將轉為由保險給付，不再提供公費施打。目前還不清楚沒有醫療保險的人必須從什麼管道接種疫苗。

輝瑞表示，新冠疫苗將達到每年成人流感疫苗的規模，不過根據目前情況，要建立兒童市場仍需一段時間。而雖然輝瑞已經推出次世代二價疫苗，但是接種率卻遠不及2021年的疫苗接種率。

盧金提到，最快也要等待2023年第一季，疫苗才會轉為保險給付，相關規定將取決於與政府的合約何時結束。

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