快訊／決戰中台灣！台中市長選舉號次出爐　盧秀燕3號蔡其昌2號

▲台中市長選舉抽籤盧秀燕由立委楊瓊瓔代抽，抽中3號，蔡其昌抽中2號，陳美妃未現身由選委會代抽1號。（圖／記者鄧木卿攝，下同）



記者鄧木卿、白珈陽、游瓊華／台中報導

2022九合一大選11月26日投票，台中市長選舉候選人號次抽籤今天在豐樂公園內新住民藝文中心舉行，抽籤結果國民黨台中市長參選人盧秀燕由代理人立委楊瓊瓔抽中3號，民進黨參選人蔡其昌抽中2號，無黨籍陳美妃未現身，由選委會代抽中1號。

▲楊瓊瓔幫盧秀燕代抽，抽中3號。（圖／記者鄧木卿攝）



盧秀燕今天上午前往后里參加公設民營后里托嬰中心開幕，由立委楊瓊瓔代抽號次。盧秀燕競選團隊表示，爭取連任的市長盧秀燕以市政為重，公務行程優先，尤其友善育兒是「媽媽市長」非常重視的政策，同一時間市長將出席公設民營后里托嬰中心開幕典禮，因此委由競選總幹事楊瓊瓔委員代表抽籤。

▲楊瓊瓔幫盧秀燕代抽號次，抽中3號。（圖／盧秀燕競選團隊提供）



楊瓊瓔受訪表示，上屆市長盧秀燕號次也是3號，象徵市長全力拚市政，為鄉親打拚的初衷不變，期盼順利連任，繼續守護台中，到場的支持者立即高喊「市長選3號，盧秀燕最好」。

▲蔡其昌抽中2號。（圖／記者鄧木卿攝）



蔡其昌部分，包括立委莊競程、林靜儀、黃國書以及前立委陳柏惟陪同前往抽籤號次。至於素人參政的陳美妃今天並無現身抽籤。

▲素人陳美妃未出席抽籤。（圖／記者鄧木卿攝）