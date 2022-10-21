快訊／高雄市議員「激戰三民」號次出爐　他抽6號超嗨：罷韓數字

▲2022高雄市長、高雄市議員號次抽籤。（圖／記者許展溢攝）

記者賴文萱／高雄報導

年底九合一大選倒數，高雄市議員激戰也進入白熱化階段，其中，第7選區三民區這次因人口數下滑，議員席次由原本8席減一席剩下7席，戰況也格外激烈，上演13搶7局面。登記參選人除了現任8位議員之外，還有霸韓四君子張博洋代表台灣基進參戰，稍早號次也正式出爐。

【第7選區】（三民區）：7席

1號 李佳玲（女，台灣民眾黨）

2號 陳建良（男，無黨籍）

3號 何權峰（男，民主進步黨）

4號 王文心（女，無黨籍）

5號 林于凱（男，時代力量）

6號 張博洋（男，台灣基進）

7號 曾俊傑（男，中國國民黨）

8號 鄭孟洳（女，民主進步黨）

9號 林武忠（男，民主進步黨）

10號 童燕珍（女，中國國民黨）

11號 康裕成（女，民主進步黨）

12號 黃柏霖（男，中國國民黨）

13號 黃香菽（女，中國國民黨）

▲高雄市議員第7選區號次抽籤結果。（圖／記者許展溢攝）

高雄市長、市議員參選人號次抽籤今（21）日上午登場，過去一向是激戰區的三民區，這次共有13人登記參選，但席次剩下7席，除了現任議員勢必會有1人落馬，加上來勢洶洶的新人，戰況相當激烈。

其中，首次參戰的罷韓4君子之一張博洋這次抽籤抽到6號，他說，真的是吃飯睡覺做夢都在想這個數字，不只是大家第一個聯想到的66大順，還有罷韓行動的「6月6日星期6投票去」，6不只是對高雄人的共同回憶，也是他在那一年與罷韓夥伴們的深刻記憶。打開籤盒看到這個數字的瞬間，開心到差點跳起來，我心想著「就是它了」！

張博洋說，雖然韓國瑜已經不是高雄市長，但當初不顧是非、跟著韓流作亂的韓粉議員們依然盤據高雄市議會，需要更多有戰力的新人進入議會，汰舊換新，驅逐劣幣。

競選連任的時代力量市議員林于凱，這次抽籤抽到5號，他說，夠認真抽到了！夠力！並主打「五夠認真」、「五夠力」、「五夠打拼」、「五夠古意」、「五夠賀」。

第4屆高雄市議員選舉候選人一共受理登記128人，不過，總席次由66席減為65席，有3個選區出現異動。異動選區部份為，第4選區左營、楠梓，本屆為8席，下屆增一席共9席；第7選區三民，本屆原有8席，下屆減一席共7席；第8選區前金、新興、苓雅，本屆原6席，下屆減1席剩下5席。