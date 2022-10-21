今傍晚變天下探17℃！　週末共伴效應「紫爆豪雨」炸2區　

▲今天傍晚將轉濕冷。（圖／中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

熱低壓暴雨又來啦！才剛放晴沒幾天，今天傍晚開始迎風面北部、東半部轉為有雨。週末有一可能發展成颱風機率的熱低壓通過巴士海峽，依舊因共伴效應，北部、東半部再度降下致災性豪雨，不可輕忽。今天傍晚開始變冷，低溫下探17度。

氣象專家吳德榮於「路徑潛勢預測圖」指出，今(21日)晨因晴空「輻射冷卻效應」，截至5：58平地最低氣溫在依序為苗栗(西湖鄉)15.1度。白天各地為晴到多雲；東北部偶有局部短暫雨，氣溫回升；傍晚起迎風面水氣增多，北部、東半部轉有局部雨。白天北台舒適、中南部微熱，各地早晚偏涼。

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▲週末熱低壓造成共伴效應，北部、東半部降下豪雨。

週六至下週一(22至24日)熱帶低壓通過巴士海峽(右圖)，路徑類似「尼莎」、但強度較弱；進入南海後，仍有些微發展成颱的機率。週六、下週日、熱帶低壓與東北季風仍有「共伴效應」，但較「尼莎」當時的「共伴效應」弱；迎風面「劇烈降雨」雖不及上波，但因發生的位置大部分重覆，對含水量已達臨界值的地區，容易「致災」、仍有威脅；屆時應注意氣象局發布的相關特報，並請謹慎防範。背風面中南部影響小，偶有局部短暫雨的機率。

下週一降雨緩和，下週二、三(25、26日)天氣好轉。週六晚起至下週一北台氣溫逐漸下降、轉涼微冷，中南部氣溫稍降；下週二、三各地白天氣溫回升，早晚偏涼微冷。這波冷空氣、全台平地最低氣溫大約降至17度左右。

▼今晚開始將受到熱帶性低氣壓外圍雲系影響。