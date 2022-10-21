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再提中共欲加速統一　布林肯：可能用脅迫甚至武力

▲▼美國國務卿布林肯。（圖／路透）

▲美國國務卿布林肯。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓20日專電

美國國務卿布林肯19日接受美媒專訪，再次示警北京希望加速統一，且可能不擇手段，包括透過脅迫、施壓甚至在必要時動武等。他重申，美國會竭盡所能確保台灣有防衛能力。

在中國國家主席習近平準備進入第3任期之際，布林肯（Antony Blinken）17日出席史丹佛大學一場論壇，示警北京認為不能再接受過去以正面方式建立的現狀，決心在更快的時間內實現統一，引起不少外媒關注。

布林肯19日接受美國廣播公司新聞網（ABC）節目「早安美國」（Good Morning America）專訪，被要求進一步說明他稍早說法。

布林肯表示，多年以來，美中在台灣議題上有個基本理解，亦即不論北京與台灣間分歧為何，都會以和平方式解決，但發生了改變。他說：「北京幾年前下了個決定，認為再也不能接受這點，希望加快統一」。

主持人追問，中國是否會不擇手段達成目標。布林肯坦承有可能，包括透過脅迫、施壓，以及可能在必要時動用武力。

布林肯指出，台灣是半導體主要製造地，人手一支的智慧型手機都含有晶片，這些晶片多是台灣製造，「若這遭中斷，將對全球經濟造成重大衝擊」。

他強調，美國會竭盡所能，確保台灣有能力有效自我防衛，抵禦侵略，同時也已非常清楚向中方表達，美方的期待是兩岸分歧會和平解決。

因應區域安全情勢，美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）10月24日至26日將訪問日本，期間將與日本外務省事務次官森健良、南韓外交部副部長趙賢東（Cho Hyun-dong）舉行三方會談。

國務院一名資深官員今天在背景簡報會中表示，這是拜登政府上任以來，美日韓第4次召開外交副部長層級會議；3位副部長將就中國、北韓飛彈試射、俄烏戰爭等議題進行討論，台灣也會是討論一大部分。

另外，官員指出，目前全球都在關注中共20大，會議也會有些許討論，週末可能有些值得商議的結果會出來。

 

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