鄰居偷菜被活逮！惱羞闖家告狀長輩　嗆他沒肚量：菜醜還不讓人拿

▲鄰居偷菜被抓，竟跑到他家告狀長輩「菜那麼醜不讓人拿，没肚量」。（圖／翻攝自爆料公社）

網搜小組／趙蔡州報導

一名男網友指控，他辛苦種植的高麗菜田近期正在採收，不料有女鄰居未經同意就擅自進入「偷菜」，被抓到時還嗆他「那個菜那麼醜還要喔」，甚至還找上他的母親，告狀他「沒肚量」，讓他超級傻眼。

原PO在臉書「爆料公社」表示，他種植的高麗菜田近期正在採收，不料有女鄰居未經同意就擅自進入偷菜，他發現後立刻阻止並說「這個我還要，不讓人拿」，沒想到對方竟當場開嗆「那個菜那麼醜還要喔，撿這個不行嗎」。

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離譜的是，女鄰居沒有拿到菜似乎相當不甘，竟然跑到原PO家中，找原PO的母親告狀，指責他「沒肚量，不讓人拿菜」，讓他知情後超級傻眼，直呼「根本是做賊喊抓賊」。

原PO說，「如果今天我看妳不在家，跑去妳家拿東西，事後說我以為那個東西妳應該不要了，所以我拿走了，妳會怎麼樣」、「而且這明明是我家的私人田地，你是有經過我允許嗎」。

原PO感嘆，怎麼做錯事的人，反到先教訓起人了，「到底誰說，認識就該讓你佔便宜，就算要拿，是不是也該問一下，更何況這是有價的，可以賣錢的東西」、「因為都是鄰居，不想報警讓場面難堪，結果反到被看沒有，真的欺人太甚」。

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說「現在高麗菜很貴，吃米不知米價，還嫌醜勒」、「她以為是在玩開心農場，解偷拔菜任務嗎」、「對方已經侵門踏戶邊嫌棄邊偷拿了，我的話一定讓她吃竊盜罪，讓她知道那顆菜值多少錢」、「這種人直接報警，不用跟她客氣啦」。

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