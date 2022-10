美軍F-35墜毀爆炸起火！他目擊嚇：發動機在冒煙　飛行員彈射逃生

▲美軍一架F-35在希爾空軍基地墜毀爆炸,現場不斷冒出濃濃黑煙。(圖/路透社)

記者趙蔡州/綜合報導

美國空軍一架F-35A「閃電II」戰機19日晚間6點15分結束例行訓練後,返回位在猶他州的希爾空軍基地(Hill Air Force Base)時,意外在跑道北端墜毀並爆炸起火,所幸飛行員及時彈射保住一命,事後被送往當地醫院觀察治療,詳細墜機原因待相關單位調查。

Breaking News???? Fire at Hill AFB



Coming home from Riverdale and we saw three fighter jets in a line circling to land… kept driving through South Ogden and then a minute or two later saw a giant plume of smoke come up. Followed it here to the Adams Ave parkway entrance. pic.twitter.com/OGZcGVyXr9